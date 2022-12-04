ليبيا تتوج بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوِّجت ليبيا بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه التي اختُتمت أمس بدولة جنوب أفريقيا.

وحصلت سالمة حفيظ على ذهبية تحت 54 كلغ، في منافسة شهدت مشاركة 5 لاعبات، حيث فازت في النصف نهائي على الجنوب أفريقية كارلا لوف بنتيجة 3/ 2، وفي النهائي على المصرية ملاك البربري 1/ 0.

اللاعب فتح الله الفريطيس توِّج أيضًا بفضية وزن - 70 كلغ، بعدما تأهل للنهائي بعد اجتيازه لاعب الكونغو الديمقراطية رابوني، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1. وفقد المباراة النهائية أمام التونسي مهند رحموني 0-1.

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ثلاث ميداليات برونزية

كما توج لاعبو ليبيا بثلاث ميداليات برونزية، جاءت عن طريق كل من: نوري عبدالسلام وزن + 84 والذي شهد مشاركة 6 لاعبين، بعدما فاز في الدور التمهيدي على الأنغولي بيدرو 8-0، وتجاوز الغاني فليكس 9-0 وحقق أيضا الفوز في الدور الربع نهائي على الغابون يماوريس 8-0، وخسر مباراته في النصف نهائي أمام الجزائري حسين وبنتيجة 1/ 3.

وتوجت اللاعبة غفران سالم بالميدالية البرونزية وزن - 48 كلغ الذي شهد مشاركة 5 لاعبات، وتأهلت اللاعبة الليبية مباشرة للدور النصف نهائي، وفقدت مباراتها أمام المصرية قانا بالقانون بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0/0.

كما جاء اللاعب أحمد محمد سابعا فى وزن- 75 كلغ من بين تسعة لاعبين. يُشار إلى أن الميدالية البرونزية تمنح للاعبين اثنين ودون خوض مباراة تحديد الترتيب الثالث.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في البطولة بسبعة رياضيين وهم: نوري السعداوي وأحمد الفلاح وعصام الضبع وبشير الدويبي وفتح الله الفريطيس وسالمة المعداني وغفران سالم.