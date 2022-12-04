Atwasat

اختبار حذر للإنجليز أمام «أسود تيرانغا» في مونديال قطر.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:23 مساء
اختبار حذر للإنجليز أمام «أسود تيرانغا» في مونديال قطر.. الأحد
مباراة للمنتخب الإنجليزي في مونديال قطر. (إنترنت)
alwasat radio

يشهد استاد البيت في مدينة الخور الذي يتسع لأكثر من ستين ألف متفرج، مباراة إنجلترا بطلة 1966 أمام السنغال، في اختبار حذر مع بطل أفريقيا المتأهل دون هدافه وملهمه ساديو مانيه المصاب عشية البطولة، وتركت إنجلترا أول انطباع مؤثر في نسخة قطر 2022 عندما سحقت إيران (6-2) افتتاحًا، قبل أن تفرملها الولايات المتحدة بتعادل سلبي، لكن ماركوس راشفورد وفيل فودن حملوها أمام ويلز (3-0) لتتأهل عن جدارة.

تابع «الأسود الثلاثة»، الباحثون عن أول لقب كبير منذ 56 عامًا، مسارهم التصاعدي، فبعد سنوات من الابتعاد عن المباريات المتقدمة الحاسمة، بلغ رجال المدرب غاريث ساوثغيت نصف نهائي مونديال 2018 ثم خسروا نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وعبّر لاعب الوسط ديلان رايس عن الثقة المرتفعة في تشكيلة تعول دومًا على هاري كاين هداف النسخة الماضية والصائم عن التسجيل في قطر «نحن لسنا هنا من أجل الوصول إلى ثمن النهائي وحسب، نريد الذهاب حتى النهاية»، بحسب «فرانس برس».

- تشكيل هجومي لهولندا أمام أميركا في ضربة بداية دور الـ16 لمونديال قطر بالتوقيت الليبي
- لوريس يتفاخر بقرب معادلة رقم تورام مع «الديوك» (142) أمام بولندا في ثمن نهائي مونديال قطر

رغم البداية الإنجليزية الواثقة على غرار مدربها ساوثغيت، فإن الخصم الذي يأمل في تعافي مدربه المريض أليو سيسيه، يبدو قادرًا على تحقيق ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات، وأحرزت السنغال كأس أفريقيا التي تضم لاعبين بمستويات عالية مثل الحارس إدوار مندي، المدافع خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط إدريسا غي، وحصدت 6 نقاط من فوزين على قطر والإكوادور بعد سقوط افتتاحي متوقع أمام هولندا القوية، ويحلم «أسود تيرانغا» في بلوغ ربع النهائي مرة ثانية بعد 2002 في أول مشاركة لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحلام ميسي الأسطورية تصطدم بأستراليا في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر
أحلام ميسي الأسطورية تصطدم بأستراليا في الأدوار الإقصائية ...
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
أسطورة البرازيل في وضع صحي مقلق
أسطورة البرازيل في وضع صحي مقلق
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
اختبار حذر للإنجليز أمام «أسود تيرانغا» في مونديال قطر.. الأحد
اختبار حذر للإنجليز أمام «أسود تيرانغا» في مونديال قطر.. ......
زيارة للمسجد تدفع زوجين كنديين للتعرف على الإسلام في مونديال قطر
زيارة للمسجد تدفع زوجين كنديين للتعرف على الإسلام في مونديال......
«الديوك» الفرنسية تنطلق نحو الأدوار الإقصائية للدفاع عن اللقب أمام بولندا.. الأحد
«الديوك» الفرنسية تنطلق نحو الأدوار الإقصائية للدفاع عن ......
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل...
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط