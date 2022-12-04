اختبار حذر للإنجليز أمام «أسود تيرانغا» في مونديال قطر.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد استاد البيت في مدينة الخور الذي يتسع لأكثر من ستين ألف متفرج، مباراة إنجلترا بطلة 1966 أمام السنغال، في اختبار حذر مع بطل أفريقيا المتأهل دون هدافه وملهمه ساديو مانيه المصاب عشية البطولة، وتركت إنجلترا أول انطباع مؤثر في نسخة قطر 2022 عندما سحقت إيران (6-2) افتتاحًا، قبل أن تفرملها الولايات المتحدة بتعادل سلبي، لكن ماركوس راشفورد وفيل فودن حملوها أمام ويلز (3-0) لتتأهل عن جدارة.

تابع «الأسود الثلاثة»، الباحثون عن أول لقب كبير منذ 56 عامًا، مسارهم التصاعدي، فبعد سنوات من الابتعاد عن المباريات المتقدمة الحاسمة، بلغ رجال المدرب غاريث ساوثغيت نصف نهائي مونديال 2018 ثم خسروا نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وعبّر لاعب الوسط ديلان رايس عن الثقة المرتفعة في تشكيلة تعول دومًا على هاري كاين هداف النسخة الماضية والصائم عن التسجيل في قطر «نحن لسنا هنا من أجل الوصول إلى ثمن النهائي وحسب، نريد الذهاب حتى النهاية»، بحسب «فرانس برس».

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رغم البداية الإنجليزية الواثقة على غرار مدربها ساوثغيت، فإن الخصم الذي يأمل في تعافي مدربه المريض أليو سيسيه، يبدو قادرًا على تحقيق ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات، وأحرزت السنغال كأس أفريقيا التي تضم لاعبين بمستويات عالية مثل الحارس إدوار مندي، المدافع خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط إدريسا غي، وحصدت 6 نقاط من فوزين على قطر والإكوادور بعد سقوط افتتاحي متوقع أمام هولندا القوية، ويحلم «أسود تيرانغا» في بلوغ ربع النهائي مرة ثانية بعد 2002 في أول مشاركة لهم.