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كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 11:01 مساء
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
لاعب المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه في مرمى ويلز بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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صعد منتخب إنجلترا رفقة المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، كأول وثاني المجموعة الثانية.

وحقق المنتخب الأميركي الفوز بهدف مقابل لا شيء على منتخب إيران في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية من مونديال قطر، لتضمن أميركا التأهل كثاني المجموعة.

وسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الوحيد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، مترجمًا سيطرة المنتخب الأميركي على اللقاء، حيث سدد الأميركان ثلاث كرات بين القائمين والعارضة، بينما لم تسدد إيران أي تسديدة خلال مجريات الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني دخلت إيران بوجه مغاير، وحاولت الرجوع في النتيجة، لكن الحارس الأميركي مات تيرنر كان بالمرصاد لكل الكرات.

مباراة إنجلترا وويلز
ساد التعادل السلبي بين «الأسود الثلاثة» و«التنين الأحمر» في الشوط الأول على ملعب أحمد بن علي، ورغم المحاولات الإنجليزية؛ فإن المنتخب الويلزي بقي صامدًا، ولم يستقبل أي هدف.

ولم تلمس ويلز الكرة داخل منطقة جزاء إنجلترا طيلة الشوط الأول، لتكون ثاني منتخب لا يلمس الكرة في منطقة جزاء الخصم في هذا المونديال، بعد غانا في مباراتها أمام البرتغال.

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وسدد المنتخب الإنجليزي أربع تسديدات على المنتخب الويلزي في المقابل لم تسدد ويلز أي كرة على مرمى إنجلترا، وبلغ استحواذ الإنجليز في الشوط الأول 75%.

«الأسود الثلاثة» يفترسون «التنين الأحمر»
لكن في الشوط الثاني دخلت «الأسود الثلاثة» بحثًا عن الهدف الأول، وهو ما تحقق لهم سريعًا، حيث سجل المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 50، قبل أن يسجل المهاجم فيل فودين الهدف الثاني بعده بدقيقة فقط، لتنهار دفاعات ويلز بعدها، وتستقبل الهدف الثالث من راشفورد أيضًا في الدقيقة 68، لتسجل إنجلترا 9 أهداف في دور المجموعات من كأس العالم، لأول مرة في تاريخها، لتتأهل إلى الدور المقبل من منافسات كأس العالم 2022، كأول المجموعة الثانية.

لاعب المنتخب الأميركي كرستيان بوليسيتش في صراع على الكرة مع لاعب المنتخب الإيراني في مباراتهما بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
لاعب المنتخب الأميركي كرستيان بوليسيتش في صراع على الكرة مع لاعب المنتخب الإيراني في مباراتهما بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
لاعب المنتخب الأميركي كرستيان بوليسيتش يحتفل بهدفه في مرمى المنتخب الإيراني في مباراتهما بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
لاعب المنتخب الأميركي كرستيان بوليسيتش يحتفل بهدفه في مرمى المنتخب الإيراني في مباراتهما بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
لاعب المنتخب الإنجليزي فيل فودن يحتفل بهدفه في مرمى ويلز بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
لاعب المنتخب الإنجليزي فيل فودن يحتفل بهدفه في مرمى ويلز بكأس العالم، 29 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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