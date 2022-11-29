الشوط الأول.. أميركا تتقدم على إيران وإنجلترا وويلز متعادلان

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الأميركي بهدف مقابل لا شيء على منتخب إيران في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الوحيد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، مترجمًا سيطرة المنتخب الأميركي على اللقاء، حيث سدد الأميركان ثلاث كرات بين القائمين والعارضة، بينما لم تسدد إيران أي تسديدة خلال مجريات الشوط.

وفي حال استمرت هذه النتيجة على حالها، فإن فوز المنتخب الأميركي يعني تأهله إلى دور الـ16 من المونديال، كثاني المجموعة خلف المنتخب الإنجليزي.

تعادل سلبي في ملعب أحمد بن علي

ساد التعادل السلبي بين منتخبي إنجلترا وويلز في الشوط الأول على ملعب أحمد بن علي، ورغم المحاولات الإنجليزية؛ فإن المنتخب الويلزي بقي صامدًا، ولم يستقبل أي هدف.

ولم تلمس ويلز الكرة داخل منطقة جزاء إنجلترا طيلة الشوط الأول، لتكون ثاني منتخب لا يلمس الكرة في منطقة جزاء الخصم في هذا المونديال، بعد غانا في مباراتها أمام البرتغال.

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وسدد المنتخب الإنجليزي أربع تسديدات على المنتخب الويلزي في المقابل لم تسدد ويلز أي كرة على مرمى إنجلترا، وبلغ استحواذ الإنجليز في الشوط الأول 75%.

وبهذه النتيجة تتصدر إنجلترا المجموعة برصيد خمس نقاط متساية مع المنتخب الأميركي المتقدم على إيران، لكن فارق الأهداف يضع منتخب إنجلترا في المقدمة.