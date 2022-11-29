السنغال وهولندا يلحقان بركب المتأهلين إلى دور الـ16

القاهرة - بوابة الوسط

حسم منتخب السنغال الصعود للدور المقبل من كأس العالم 2022، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب الإكوادور في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خليفة.

وتأهل «أسود التيرانغا» ثانيًا عن المجموعة الأولى، رفقة المنتخب الهولندي، الذي ضمن تأهله كمتصدر للمجموعة.

أكبر وأصغر لاعب يسجلان

وأصبح المدافع كاليدو كوليبالي أكبر لاعب سنًا يسجل للسنغال في مباراة بكأس العالم بعمر (31 عامًا و 162 يومًا)، بعد أن سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 70، وجاء الهدف بعد 150 ثانية فقط من هدف التعادل الإكوادوري الذي سجله لاعب الوسط مويسيس كايسيدو في الدقيقة 67، ليكون أصغر لاعب يسجل للإكوادور في مباراة بالمونديال.

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وسجل المهاجم اسماعيلا سار الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء والذي انتهى على إثره الشوط الأول من المباراة.

هولندا تصعد أولًا

ضمنت «الطواحين» الهولندية عبورها لدور الـ16 من كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب القطري بهدفين نظيفين، كأول مجموعتها.

وسجل كودي جاكبو هدف هولندا الافتتاحي في الحصة الأولى، أمام قطر في شوط شهد سيطرة كاملة من جانب منتخب هولندا، وفي الشوط الثاني استطاع لاعب الوسط فرينكي دي يونغ أن يعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثاني في الدقيقة 49، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وأصبحت قطر أول مستضيف يخسر ثلاث لقاءات في المونديال، وبأكثر عدد أهداف يقبلها بلد مضيف في دور المجموعات، بواقع 7 أهداف.

وتأهلت «الطواحين» كأول مجموعتها في جميع مشاركاتها بكأس العالم، بنسبة نجاح 100%.