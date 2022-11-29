سكالوني: مستعدون لمواجهة بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الوطني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن لاعبيه مستعدون للمواجهة القوية أمام بولندا في ختام دور المجموعات من كأس العالم 2022، على ملعب 974.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نعلم أن المباراة مهمة، سواء كان ذلك سيزيد الضغط علينا أم لا، ونعلم أن الفوز ضروري للعبور للدور المقبل، لكننا جاهزون، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الانتصار على المكسيك ساعد لاعبيه على تخطي الهزيمة الأولى، واسترجع معنوياتهم، وأصبح الفريق أكثر هدوءاً، وأكد أن لاعبيه يعلمون أن المباراة الأخيرة مصيرية في مشوارهم بالبطولة، إذا ما أرادوا الاستمرار فيها.

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وأضاف: ما حدث أمام السعودية أصبح من الماضي الآن، نحن نركز الآن على ما سيحدث مستقبلاً، وعيننا على التأهل إلى دور الـ16، ساورتنا الشكوك في مباراة المكسيك، لقد كانت أشبه بمباراة نهائية، كان علينا ضغط كبير بسبب الخسارة في المباراة الأولى، نحن نعلم أن أهم لقاء في مسيرتنا، هو المباراة التالية.