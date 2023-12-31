مخاطر تسخين القهوة في الميكروويف!

القاهرة - بوابة الوسط

أشار موقع «فوكوس» الألماني إلى ضرورة عدم تسخين مشروب القهوة مع الحليب أو الكريمة في الميكروويف، خاصة عند نسيانها فترة طويلة في الشتاء.

وبرر الموقع عدم تفضيله ذلك بأن هذا المشروب إذا ترك دون مراقبة في الكوب فترة طويلة جدًا، فقد تتشكل جراثيم خطيرة، التي في أسوأ الحالات يمكن أن تسبب الغثيان أو آلام المعدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «دي دبليو».

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وأضاف موقع «جي كيو» الألماني أن التأثير الأكبر يكون خصوصا لدى الأشخاص فوق سن الـ65، لأن هذا التأثير يكون أقوى على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.

لذا يجب على محبي «اللاتيه ماكياتو» أو «الكابتشينو» أن يأخذوا الوقت الكافي لإعداد قهوة جديدة إذا جرى نسيان المشروب فترة طويلة، بدلا من تسخينه من جديد.

ويجب كقاعدة عامة التخلص من القهوة مع الحليب أو الكريمة بسكبها بعد ساعتين على أبعد تقدير، حسب «فوكوس».

الوضع مختلف في القهوة السوداء

ولتجنب الخسارة المادية أو التبذير، يمكن للشخص أن يضيف إلى القهوة الباردة مكعبات الثلج، ويشربها على أنها قهوة مثلجة. وإن كان لا بد أن يسكبها، فليستفد من ذلك بسكبها مثلا في إصيص الزرع الموجود داخل المسكن أو في حديقة المنزل.

أما بالنسبة للقهوة السوداء «السادة»، أي بدون حليب أو كريمة، مثل الإسبريسو، فيمكن تسخينها في الميكروويف، فتلك مسألة آمنة. مع ذلك، فإن الطعم سيتأثر.

فغالبا ما يصبح مذاق القهوة، التي كانت تفوح منها رائحة المكسرات والشوكولاتة في السابق، مرا وحامضا بعد تسخينها في الميكروويف. كما تختفي رائحتها الجميلة في الغالب، بحسب الموقع الألماني.