  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 02:25 مساء
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
صورة تعبيرية لتناول الوجبات في توقيتات محددة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نشرت مجلة «Cell Metabolism» دراسة حديثة تربط بين اتباع الصيام المتقطع كنظام غذائي وبين تقليل نسب الإصابة بمرض ألزهايمر.

وسلطت الدراسة، التى أجرتها كلية سان دييغو للطب في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، الضوء على الفوائد المحتملة للتغذية المقيدة بالوقت في التخفيف من اضطرابات الساعة البيولوجية، حسب موقع «سكاي نيوز»

ويؤثر ألزهايمر على ملايين الأشخاص حول العالم، وغالبا ما يكون مصحوبا باضطرابات في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى مشاكل في النوم. وتشير الأدلة الناشئة إلى أن هذه الأعراض قد تكون محركا للمرض نفسه.

وأكدت مؤلفة الدراسة الرئيسية الأستاذة في قسم علوم الأعصاب في كلية سان دييغو للطب، باولا ديبلاتس، أهمية فهم هذه الاضطرابات، قائلة: «لسنوات عديدة، افترضنا أن الاضطرابات البيولوجية التي تظهر لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر هي نتيجة للتنكس العصبي»، وفق موقع «ذا برايتر سايد».

دراسة: «الصيام المتقطع» آمن وفعال لمرضى السكري من النوع الثاني
الصيام المتقطع يحسن الوظائف الإدراكية لمرضى الزهايمر

وأضافت: «لكن الآن، تشير الأدلة إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية قد يكون المحرك الرئيسي لمرض ألزهايمر».

تعد التغذية المقيدة بالوقت (TRF) من فروع الصيام المتقطع، وتهدف إلى تقييد فترة تناول الطعام، وليس تقييد عدد السعرات الحرارية التي نتناولها.

وجرى اختبار هذا النظام على الفئران من خلال تقييد نافذة تناولهم الطعام في ست ساعات، وهو ما يعني نحو 14 ساعة من الصيام يوميا بالنسبة للبشر.

وبالمقارنة مع الفئران التي لم يقيد وصولها إلى الطعام، أظهرت فئران «TRF» ذاكرة محسنة، وانخفاض النشاط الزائد في أثناء الليل. كما أظهرت نمطا ثابتا في النوم.

علاوة على ذلك، تفوقت هذه الفئران في التقييمات المعرفية، ما يؤكد أن نظام «TRF» قد يحد من المظاهر السلوكية لمرض ألزهايمر، حسب المصدر نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة

ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج

نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!

اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!
«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»

«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأورام تخضع الخلايا المجاورة لـ«إرادتها»
الأورام تخضع الخلايا المجاورة لـ«إرادتها»
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
بعد التحذيرات من عودته.. «فيروس الزومبي» يصيب الغزلان في أميركا
بعد التحذيرات من عودته.. «فيروس الزومبي» يصيب الغزلان في أميركا
تقرير أسترالي يحذر من مشكلات صحية يتعرض لها العمال في مصانع المأكولات الحراقة
تقرير أسترالي يحذر من مشكلات صحية يتعرض لها العمال في مصانع ...
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية...
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر...
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة...
الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية
الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية...
اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد
اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد...
المزيد
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر...
دراسة تكشف ارتباط زيادة ملح الطعام بأمراض الكلى
دراسة تكشف ارتباط زيادة ملح الطعام بأمراض الكلى...
هؤلاء عليهم الحذر من تناول عصير «الرمان»
هؤلاء عليهم الحذر من تناول عصير «الرمان»...
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات...
تقرير أسترالي يحذر من مشكلات صحية يتعرض لها العمال في مصانع المأكولات الحراقة
تقرير أسترالي يحذر من مشكلات صحية يتعرض لها العمال في مصانع ......
المزيد