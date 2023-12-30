دراسة تكشف ارتباط زيادة ملح الطعام بأمراض الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة طبية حديثة، نشرتها مجلة «جاما» الطبية، أن هناك ارتباطا بين زيادة كمية ملح الطعام في الوجبات وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وقد حلل فريق بحثي من جامعة تولين في مدينة نيو أورليانز الأميركية، تحت إشراف الدكتور لو تشي من مركز أبحاث السمنة بالجامعة، بيانات أكثر من 465 ألف شخص، متوسط أعمارهم 56 عاما، لم تكن لديهم أمراض كلى عندما سجلوا في قاعدة بيانات صحية، حسب «سكاي نيوز».

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وأوضح تشي وزملاؤه أنه بتتبع صحة المشاركين، ونمط حياتهم من العام 2006 إلى العام 2023، ومقارنتهم بأشخاص لم يضيفوا الملح مطلقا أو يضيفونه نادرا إلى طعامهم، وجد أن من يستخدمون كميات كبيرة من الملح كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكلى، ويزداد الخطر بتكرار استخدام ملح الطعام.

فعلى سبيل المثال، مقارنة بمن لم يستخدموا الملح مطلقا، فإن الأشخاص الذين قالوا إنهم أضافوا ملحا زائدا أحيانا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بـ4%. أما أولئك الذين يضيفون الملح عادة فلديهم خطر أعلى بـ7%، وبالنسبة لأولئك الذين يضيفون الملح دائما شهدوا زيادة في خطر الإصابة بـ11%.

وجاءت تقديرات المخاطر هذه بعد أن أخذ فريق تشي في الاعتبار عوامل نمط الحياة التي غالبا ما تصاحب تناول كميات كبيرة من الملح مثل زيادة الوزن والتدخين، وشرب الكحوليات، وعدم ممارسة الرياضة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وفقا لما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وأشار الباحثون إلى أن هناك العديد من المشاكل الفسيولوجية التي تربط تناول كميات كبيرة من الملح وضعف وظائف الكلى، بما في ذلك التغيرات الهرمونية وزيادة الإجهاد التأكسدي.