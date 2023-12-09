  • Alwasat News
Atwasat

المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية يواصل فعالياته بمدينة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 09 ديسمبر 2023, 09:08 مساء
المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية يواصل فعالياته بمدينة سرت
جانب من انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية،بمجمع قاعات وقادوقوا. (بوابة الوسط)
alwasat radio

تواصلت أعمال المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية، التي تنعقد بمجمع قاعات واقادوقو بسرت، بمشاركة مائتين وسبعين طبيب وطبيبة من مختلف مراكز ومستشفيات ليبيا وأطباء استشاريين زائرين ليبيين فى البحرين ودبي وألمانيا ومصر. في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر.

حضر الافتتاح وزير الصحة بالحكومة الليبية د. عثمان عبدالجليل، وعميد بلدية سرت ومدير عام مستشفى ابن سينا ومساعده، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، ورئيس جامعة سرت، والمجلس الأعلى لقبائل سرت.

ورحب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. عمران أبورقيقة فى كلمة بالحضور من مختلف أنحاء ليبيا والعالم وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر في مدينة سرت.

 كما ألقى وزير الصحة بالحكومة الليبية كلمة أكد فيها على أهمية مثل هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأعرب عميد بلدية سرت مختار المعداني عن سعادته بإقامة مثل هذه الملتقيات وما تعود به من الفائدة على المرضى، متقدما بالشكر للفريق الطبي بقسم المسالك على مجهوداتهم الكبيرة تجاه المرضى بمدينة سرت.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية على أهمية هذا المؤتمر في تطوير المنظومة الصحية في ليبيا، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديره لجهود اللجنة المنظمة للمؤتمر، ودعا الأطباء إلى مواصلة العمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .

بمشاركة أطباء ليبيين.. انطلاق المؤتمر العربي للسكري الثاني عشر
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت
انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر

وصرّح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى «بوابة الوسط» أن «عدد الأوراق البحثية التي يناقشها المؤتمر سبعون ورقة، وأن عدد سبع عمليات جراحية دقيقة، أُجريت بواسطة الاستشاريون الزوار من مصر وليبيا بقاعة العمليات بمستشفى سرت، وهي عمليات تركيب دعامات ذكورية لمريض يعاني ضعف جنسي، وكذلك استئصال تضخم البروستاتا بالليزر وعمليات تركيب حالب».

وشارك في هذا المؤتمر عدد من الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية من مختلف أنحاء ليبيا والعالم بالإضافة إلى عدد من الشركات الطبية المتخصصة في هذا المجال.

تكريم الراحلين أصحاب البصمة الباقية
وجرى تكريم عدد من الاختصاصيين والأطباء الذين رحلوا وتركوا طيب الأثر، وتكريم عدد من الاختصاصيين والأطباء بأقسام المسالك البولية، الذين تركوا بصمه واضحة ومؤثره في المجال.

 كما جري تكريم الأديب الشاعر عمر رمضان غنية وعديد من الشخصيات الوطنية التي بذلت العطاء الوفير في شتى المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذيرات أوروبية من أدوية احتقان الأنف لبعض فئات المرضى
تحذيرات أوروبية من أدوية احتقان الأنف لبعض فئات المرضى
«يونيسف»: 30 إصابة بالإيدز يومياً لدى المراهقين والشباب في أميركا اللاتينية والكاريبي
«يونيسف»: 30 إصابة بالإيدز يومياً لدى المراهقين والشباب في أميركا...
انتشار حالات الإصابة ببكتيريا «المفطورة الرئوية» المسببة لالتهاب الجهاز التنفسي
انتشار حالات الإصابة ببكتيريا «المفطورة الرئوية» المسببة لالتهاب ...
المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى
المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى
العلم يستحدث دواء من البراز لتجديد الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء
العلم يستحدث دواء من البراز لتجديد الكائنات الحية الدقيقة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة...
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل ......
الكافيين يؤثر في قدرة الدماغ على التعلم
الكافيين يؤثر في قدرة الدماغ على التعلم...
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي...
منظمة الصحة العالمية: الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية يقوّض فاعليتها
منظمة الصحة العالمية: الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية ......
المزيد
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية...
المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية يواصل فعالياته بمدينة سرت
المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية ......
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم...
العلم يستحدث دواء من البراز لتجديد الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء
العلم يستحدث دواء من البراز لتجديد الكائنات الحية الدقيقة في......
المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى
المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى...
المزيد