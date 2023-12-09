المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية يواصل فعالياته بمدينة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تواصلت أعمال المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية، التي تنعقد بمجمع قاعات واقادوقو بسرت، بمشاركة مائتين وسبعين طبيب وطبيبة من مختلف مراكز ومستشفيات ليبيا وأطباء استشاريين زائرين ليبيين فى البحرين ودبي وألمانيا ومصر. في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر.

حضر الافتتاح وزير الصحة بالحكومة الليبية د. عثمان عبدالجليل، وعميد بلدية سرت ومدير عام مستشفى ابن سينا ومساعده، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت، ورئيس جامعة سرت، والمجلس الأعلى لقبائل سرت.

ورحب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. عمران أبورقيقة فى كلمة بالحضور من مختلف أنحاء ليبيا والعالم وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر في مدينة سرت.

كما ألقى وزير الصحة بالحكومة الليبية كلمة أكد فيها على أهمية مثل هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأعرب عميد بلدية سرت مختار المعداني عن سعادته بإقامة مثل هذه الملتقيات وما تعود به من الفائدة على المرضى، متقدما بالشكر للفريق الطبي بقسم المسالك على مجهوداتهم الكبيرة تجاه المرضى بمدينة سرت.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية على أهمية هذا المؤتمر في تطوير المنظومة الصحية في ليبيا، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديره لجهود اللجنة المنظمة للمؤتمر، ودعا الأطباء إلى مواصلة العمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .

- بمشاركة أطباء ليبيين.. انطلاق المؤتمر العربي للسكري الثاني عشر

- اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت

- انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر

وصرّح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى «بوابة الوسط» أن «عدد الأوراق البحثية التي يناقشها المؤتمر سبعون ورقة، وأن عدد سبع عمليات جراحية دقيقة، أُجريت بواسطة الاستشاريون الزوار من مصر وليبيا بقاعة العمليات بمستشفى سرت، وهي عمليات تركيب دعامات ذكورية لمريض يعاني ضعف جنسي، وكذلك استئصال تضخم البروستاتا بالليزر وعمليات تركيب حالب».

وشارك في هذا المؤتمر عدد من الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية من مختلف أنحاء ليبيا والعالم بالإضافة إلى عدد من الشركات الطبية المتخصصة في هذا المجال.

تكريم الراحلين أصحاب البصمة الباقية

وجرى تكريم عدد من الاختصاصيين والأطباء الذين رحلوا وتركوا طيب الأثر، وتكريم عدد من الاختصاصيين والأطباء بأقسام المسالك البولية، الذين تركوا بصمه واضحة ومؤثره في المجال.

كما جري تكريم الأديب الشاعر عمر رمضان غنية وعديد من الشخصيات الوطنية التي بذلت العطاء الوفير في شتى المجالات.