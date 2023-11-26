استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الدموي بنسبة تصل إلى 70% لمدة عام بعد تناولها.

ووجد الفريق البحثي من جامعة مانشستر البريطانية أن خطر الإصابة بالتسمم الدموي، الذي يكون قاتلاً في نحو خُمس حالات الإصابة، يرتفع مع زيادة عدد جرعات المضادات الحيوية التي يتناولها الشخص، كما أوردت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وحلل العلماء 250 ألف مريضًا في الخدمة الوطنية الصحية تعرضوا للتسمم الدموي في الفترة بين يناير 2019 ويونيو 2022، وقارنوا البيانات مع مجموعة مكونة من 1.3 مليون شخص لم يتعرضوا للإصابة بالتسمم الدموي.

وكشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من أقراص المضادات الحيوية أسبوعا أو أسبوعين خلال الـ12 شهرًا التي سبقت التجربة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الدموي بـ70% من الذين لم يستخدموها على الإطلاق.

وقد ارتفعت مخاطر الإصابة مع زيادة عدد مرات استخدام الشخص للمضادات الحيوية.

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كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا جرعتين أو ثلاثة من المضادات الحيوية خلال العام كانوا عرضة لخطر الإصابة بالتسمم الدموي بـ130%، بينما كان الأشخاص الذين تناولوا المضادات الحيوية أربع مرات أو أكثر عرضة لأكثر من ثلاثة أضعاف خطر الإصابة.

وزاد الخطر بشكل أكبر لدى لأولئك الذين تناولوا المضادات الحيوية خلال الأسابيع الستة قبل الدراسة، حيث أدى الاستخدام المفرط إلى زيادة تصل إلى أربع مرات في خطر الإصابة بالتسمم الدموي، وأدى تناول أربع مرات أو أكثر إلى زيادة تصل إلى أكثر من ستة أضعاف مقارنةً بشخص لم يتناول أي مضاد حيوي.

وقال المؤلف المشارك والباحث في الدكتوراه، شياومين زهونغ: «قد تكون هناك فروقات أساسية في جهاز المناعة لدى الأشخاص تجعلهم عرضة للإصابة بالمزيد من العدوى».

تبدأ الإصابة بالتسمم الدموي بعدوى بكتيرية طفيفة مثل جرح بسيط أو عدوى في الصدر، ويصعب تشخيصه، مع أعراض غير واضحة مثل النعاس والغثيان والقيء وضيق التنفس والألم.