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كيف يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:07 صباحا
كيف يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟
التوقيت الشتوي له بعض التأثيرات السلبية على صحتنا. (رويترز)
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انتهى التوقيت الصيفي في الكثير من الدول حول العالم، وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، الذي يقول الخبراء إن له بعض التأثيرات السلبية على صحتنا.

وفي هذا السياق، تحدثت شبكة «سي إن إن» الأميركية مع الأستاذ المساعد بالطب السريري في كلية «كيك» للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور راجكومار داسغوبتا عن التأثيرات التي يمكن أن يتركها التوقيت الشتوي على صحتنا وكيفية التعامل معها، وقال داسغوبتا: «عادة ما تكون نهاية التوقيت الصيفي بمثابة محفز للصداع العنقودي. يمكن أن تحدث نوبات الصداع العنقودي كل يوم لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع ثم تختفي»، حسب جريدة «الشرق الوسط».

وأضاف «العلاقة بين تغير الوقت والصداع العنقودي هي أن جزء الدماغ الذي يحدث به الصداع العنقودي هو أيضا جزء الدماغ الذي يدير إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، والذي يقع في منطقة ما تحت المهاد»، ويؤدي «الصداع العنقودي» إلى ألم شديد مرتبط بإحدى العينين، وعادة ما يصف المرضى أنهم يشعرون وكأن العين يجرى دفعها خارج الرأس، ويستمر هذا الصداع ما بين 15 دقيقة وثلاث ساعات.

الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي
ولفت داسغوبتا إلى أن التوقيت الشتوي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، وهذا بدوره قد يزيد من الشعور بالتعب والإرهاق ويعكر مزاج الأشخاص، علاوة على ذلك، فإن النهار يصبح أقصر مع انتهاء التوقيت الصيفي، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب الناجم عن تغير الفصول وقلة عدد ساعات الضوء.

وأشار داسغوبتا إلى أن هناك مجموعات سكانية قد تكون أكثر عرضة للآثار السلبية للتوقيت الشتوي، من ضمنها الأشخاص المصابون بالزهايمر والخرف، حيث إنهم معرضون بشكل خاص لاضطرابات النوم، ويمكن أن يؤدي الاضطراب الناجم عن انتهاء التوقيت الصيفي إلى تفاقم أعراضهم.

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وأوضح قائلا: «غالبا ما يعاني هؤلاء الأفراد من دورات نوم واستيقاظ متقطعة بسبب الضعف الإدراكي لديهم، مما يؤدي إلى أنماط نوم غير منتظمة وإلى شعورهم بالنعاس أثناء النهار»، متابعا «ما أريد أن أقوله هو أن العلاقة بين التوقيت الشتوي واضطرابات النوم لدى الأشخاص المصابين بالزهايمر والخرف مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث يلعب النوم دورا حيويا في الوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة. ويمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى تفاقم التدهور المعرفي المرتبط بهذه الأمراض».

وأوضح داسغوبتا أن ممارسة التمارين الرياضية وقضاء الوقت بالخارج في الصباح من الاستراتيجيات المفيدة للصحة والنفسية مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا. (رويترز)
التوقيت الشتوي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا. (رويترز)
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