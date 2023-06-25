  • Alwasat News
Atwasat

الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 04:58 مساء
الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين
صورة لجواميس في مقاطعة ين باي في فيتنام. (أ ف ب)
alwasat radio

على ضفاف خزان يمد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية في فيتنام، تشير دانغ ثي فونغ إلى التربة المتصدعة حيث كانت تعيش الأسماك، مصدر دخلها، قبل الجفاف.

بعد موجة الحر التي حملت معها درجات حرارة قياسية في مايو (44.1 درجة مئوية) وجفافًا غير مسبوق، وصل مستوى المياه في شمال فيتنام إلى مستوى طارئ، ما أدى إلى إغراق السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في صعوبات اقتصادية شديدة، بحسب «فرانس برس».

ويؤكد العلماء أن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية، وفيتنام، مثل العديد من البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرقها، عانت موجة حر مطولة على مدى الأسابيع الأخيرة. في محطة الطاقة الكهرومائية ثاك با في مقاطعة ين باي على مسافة 160 كيلومترًا شمال العاصمة هانوي، وصلت المياه في الخزان إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام حكومية، مع بلوغها 15 إلى 20 سنتيمترًا دون المستوى الأدنى اللازم لتشغيل المحطة.

مجرد مجرى مائي
أما نهر تشاي القريب، فاستحال مجرد مجرى مائي، فيما أصبحت الصخور والتربة واضحة للعيان. وقالت فونغ (42 عامًا) «عادة كان يمكنني أن أكسب ما يصل إلى ثلاثة ملايين دونغ (115 يورو) شهريًا من الصيد في البحيرة، لكن الآن لم يتبق لي شيء».

حتى جواميسها تأثرت بهذا النقص، ولم تعد قادرة على الاستحمام في المياه الضحلة. كما أنها قلقة بشأن حقل الأرز الذي تملكه وبشأن عائلتها. وروت فونغ «نستخدم المياه من بئر مجاورة لري حقل الأرز. لكنه جف هذا العام». وأكدت «إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أخشى ألا تكون لدينا مياه لاستخداماتنا اليومية».

 ضغوط على إمدادات الكهرباء 
وتسبب الجفاف في ضغوط على إمدادات الكهرباء في شمال فيتنام، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ وبوتيرة متزايدة، وهو أمر أضر بالقطاع الاقتصادي. وتضرب هذه الأزمة خصوصًا القطاع الصناعي الذي يعد حيويًا بالنسبة إلى البلاد التي لم تعد مصانعها تعمل بشكل طبيعي، وفق ما قال مسؤولون.

بدوره، قال هوانغ فان تيان، وهو صياد (60 عامًا)، إنه لو كانت هناك أسماك فإن الجو حار جدًا بحيث لا يمكن البقاء في المياه. وأضاف «لقد شهدت جفافًا مماثلًا في السابق، لكن الحر لم يكن بهذه الشدة».

وختم قائلًا «اليوم، الجو حار جدًا بحيث لا يمكنني الذهاب إلى البحيرة للصيد. الطقس مشمس جدًا، أجلس على متن القارب واضعًا غطاء رأس لأحمي نفسي، لكن الحرارة ترتفع من المياه وتحرق بشرتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تحذر: تناول الإسبرين يوميا يسبب فقر الدم لدى كبار السن
دراسة تحذر: تناول الإسبرين يوميا يسبب فقر الدم لدى كبار السن
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها
بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها...
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها...
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع...
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين...
دواء يقلّص خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بأحد أنواع سرطان الرئة إلى النصف
دواء يقلّص خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بأحد أنواع سرطان ......
المزيد
الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين
الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين...
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من ......
موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 مليون دولار
موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 ......
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب...
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف...
المزيد