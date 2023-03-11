«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى، نشر المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض بعض النصائح البسيطة، التي تسهم في الوقاية من الإصابة بأمراض الكلى.

ويحتفل العالم في التاسع من مارس سنويا باليوم العالمي للكلى، والذي يعد فرصة لنشر الوعي حول المرض الذي يوصف بالقاتل الصامت، مع قرابة 850 مليون شخص حول العالم يعانون أمراض الكلى.

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ويعد المصابون بأمراض الكلى من أكثر الفئات ضعفا بين البشر بسبب متطلباتهم المستمرة للرعاية، والتي غالبا ما تكون على مدى الحياة وتتضمن علاجًا مستمرًا معقدًا، وفق ما يقول الأطباء.

وحدد المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض النقاط التالية، لتجنب الإصابة بأمراض الكلى:

- تجنب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفة طبية.

- الامتناع عن التدخين.

- شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

- المحافظة على الوزن الصحي.

- تناول الغذاء الصحي المتوازن.

- ممارسة الرياضة أو النشاط البدني.