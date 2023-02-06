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هذا العامل يحدد تأثير القهوة على وظائف الكلى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:48 صباحا
هذا العامل يحدد تأثير القهوة على وظائف الكلى
علماء يكتشفوا العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بأمراض الكلى (الإنترنت)
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يعدد العماء الكثير من فوائد تناول القهوة على صحة الإنسان، لكن الأمر لا يخلو من بعض التحذيرات، فهناك من يؤكد وجود علاقة بين هذا المشروب المنتشر حول العالم وبين الإصابة ببعض الأمراض مثل القلب.

فيما اكتشف علماء جامعتي تورنتو وبادو أن العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بأمراض الكلى يعتمد على تباين الجينات في جسم الشخص، حسب «روسيا اليوم».

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وتشير مجلة «JAMA Network Open»، إلى الباحثين خلال 7.5 سنة، درسوا المؤشرات الحيوية لضعف وظائف الكلى لدى 1180 شخصا يعانون من المرحلة الأولى لارتفاع مستوى ضغط الدم. واتضح لهم أن المفرطين في تناول القهوة الذين لديهم نوع مختلف من جين CYP1A2 ، كانت هذه المؤشرات أعلى بثلاث مرات من المعتاد. ويفسر هذا التأثير بأن الجين CYP1A2 يبطئ عملية التمثيل الغذائي للكافيين، لذلك يتراكم بسبب بطء إخراجه من الجسم.

واتضح للباحثين أن احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص بمرض بيلة الألبومين (Albuminuria) أعلى بسبع مرات، وفرط الترشيح - 2.5 مرة ، وارتفاع ضغط الدم-2.8 مرة.

كمية القهوة 
ويضيف الباحثون أن لكمية القهوة التي يتناولها الشخص أهمية كبيرة. فقد أتضح أن الذين يتناولون ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم أي 300 مليلتر من الكافيين، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووفقا لهم، هذا الاكتشاف يوضح سبب تناقض نتائج الدراسات السابقة عن العلاقة بين القهوة وأمراض الكلى. فقد اكتشف بعض العلماء بالفعل أن الكافيين مرتبط به ضعف وظائف الكلى والفشل الكلوي، بينما وجد آخرون أن القهوة يمكن أن تحمي من أمراض الكلى. ويعود السبب في هذا التناقض إلى عدم أخذ العوامل الشخصية لكل فرد في الاعتبار في جميع هذه الدراسات.

القهوة وصحة القلب
وفي سياق آخر،  يقول الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب،: «هناك أشخاص يستقلب جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم يعالج الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى أن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم.

أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب. لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن ان يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة».

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