  • Alwasat News
Atwasat

هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 11:35 صباحا
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟
لدى آكلي اللحوم والنباتيين نقاش ساخن حول البروتين الأفضل لصحة الإنسان (الإنترنت)
alwasat radio

دائما هناك جدل حول أي من البروتين الحيواني أو النباتي أفضل للجسم، وأخيرا أجرى باحثون في مركز أبحاث السرطان الألماني (DKFZ) نظرة فاحصة، على كيفية تأثير البروتينات والدهون المختلفة على الجسم ومخاطر الوفاة.

وشملت الدراسة، التي نشرتها مجلة «Nutrients» المتخصصة، نحو 24000 شخص اختبار، وناقشت أهمية البروتين للجسم وعما إذا كان هناك اختلاف بين البروتينات ذات المصدر الحيواني والبروتينات ذات المصدر النباتي.

- أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا (فيديو)

يوفر البروتين الحيواني أحماضا أمينية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه. وإذا أتت من مصادر غذائية حيوانية، فإنها أكثر شبها بالإنسان من تلك الموجودة في المنتجات النباتية. وهذا يعني أن الجسم يمتصها بشكل أسرع قليلا. إضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة الحيوانية على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية المهمة، حسب «دويتشه فيله».

من حيث المبدأ، تحتوي الأطعمة الحيوانية والنباتية على نفس الأحماض الأمينية. يختلف فقط اعتمادا على الطعام وكميته وفي أي تكوين.

الغرض الذي تخدمه البروتينات النباتية للجسم هو نفس الغرض من البروتينات الحيوانية. يمكننا الحصول على الأحماض الأمينية المهمة من كلا المصدرين. تقوم المعدة والأمعاء بعملية التمثيل الغذائي لها ثم ينتهي بها المطاف في مجرى الدم.

أهم نتائج الدراسة
حسب الدراسة، فكلما زاد البروتين الحيواني، زاد معدل الوفيات. كان هذا صحيحًا بشكل خاص مع نظام غذائي نموذجي منخفض الكربوهيدرات: الكثير من البروتين الحيواني، وقليل من الكربوهيدرات.

أدت المستويات المرتفعة من البروتين الحيواني (مع انخفاض الكربوهيدرات والدهون) إلى زيادة خطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن ليس من السرطان.

وأدى استبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي إلى خفض معدل الوفيات لجميع الأسباب. غالبًا ما تكون مصادر البروتين الحيواني غنيّة بالعناصر الغذائية إلى جانب البروتين، بينما تفتقر المصادر النباتية إلى بعض هذه العناصر الغذائية.

بغض النظر عن البروتين الحيواني، زاد خطر الوفاة من السرطان بنسبة 12% عندما تم استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المتعددة المشبعة.

يلخص الباحثون الألمان إلى ما يلي: تشير نتائج دراساتهم ودراسات أخرى إلى أن ارتفاع نسبة الطاقة الغذائية من البروتين الحيواني إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة من الكربوهيدرات يزيد من خطر الوفاة.

التخلي عن اللحوم
التخلي عن أكل اللحوم هو أمر صحي: الدراسات تقول إن النباتيين يعانون بشكل أقل من ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري، مقارنة بغيرهم من الأشخاص الذين يأكلون اللحوم الحيوانية.

ولكن هذه الدراسات فحصت أناسا اختاروا طوعا أن يعيشوا حياة صحية أفضل، من حيث التقليل من التدخين والتقليل من شرب الكحوليات، وأيضا عدم أكل اللحوم. لذا فمن الطبيعي أن تُظهر الدراسات انخفاض خطر الإصابة بالأمراض لمن اختاروا أن يتبعوا حياة صحية سليمة، إلا أن ربط الأمر بالتخلي عن أكل اللحوم فقط دون الإشارة إلى التقليل من الكحول والتدخين لا يجعل من الموضوع دقيقا من الناحية العلمية.

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني «أون ميدا»، والذي يُعنى بالمواضيع الصحية والطبية، نصح قراءه بأهمية اتباع نظام غذائي كامل ومتنوع، من أجل حياة صحية أفضل. وقال الموقع الألماني إن التنوع الغذائي مفيد للجسم البشري، لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة.

وقال الموقع إن الأفضل للصحة أن يكون الإنسان نباتيا لفترة أسبوع على الأقل كل شهر إن أمكن، وذلك من أجل التخفيف من كميات اللحوم ومن أجل تعويد الجسم على تناول الأطعمة النباتية المفيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتشاف مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم
اكتشاف مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع
تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى بطرابلس
بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى ......
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص...
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا...
هذه الأطعمة تمنع فقدان البصر.. وتعالج جفاف العين
هذه الأطعمة تمنع فقدان البصر.. وتعالج جفاف العين...
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي...
المزيد
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟...
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت...
كلمة السر «أوزمبيك».. لماذا تثير منصة «تيك توك» قلق الأطباء؟
كلمة السر «أوزمبيك».. لماذا تثير منصة «تيك توك» قلق الأطباء؟...
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية...
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء ......
المزيد