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مضاد «كورونا» موجود في رئتي الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:13 مساء
مضاد «كورونا» موجود في رئتي الإنسان
علماء يقولون إن بروتينًا مانعًا لفيروس كورونا موجود في رئتي الإنسان (الإنترنت)
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قد يمهد إجراء مزيد من البحوث حول بروتين «LRRC15» الطريق لعقاقير جديدة مضادة للفيروسات، حسب ما يرى علماء في جامعة سيدني.

اكتشف العلماء بروتينًا في الرئة البشرية يمنع فيروس (SARS-CoV-2) ويشكل حاجزًا وقائيًا طبيعيًا في جسم الإنسان. وإنه يربط الفيروس التاجي ويمنعه من انتشار أكثر. جاء ذلك في تقرير الباحثين، وفق «فرانس برس».

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وأشار التقرير إلى أن عمل العلماء الأستراليين يفتح مجالًا جديدًا للبحوث المناعية ويقدم طريقة جديدة واعدة لتطوير عقاقير ضد العدوى التي تسببها فيروسات كورونا.

وقال البروفيسور في جامعة سيدني، غريغ نيلي: «اكتشفنا في بروتين LRRC15 مستقبِلا يمكنه إيقاف (SARS-CoV-2) عن طريق الارتباط بالفيروس ومنع العدوى »، مشيرًا إلى أن البروتين المذكور، في الواقع، هو مناعة طبيعية وحاجز يبطن رئتي الإنسان ويعيق وصول الفيروس.

والعلماء مقتنعون بأن إجراء المزيد من البحوث في مجال بروتين «LRRC15» سيمهد الطريق لتطوير الأدوية التي يمكن أن تمنع العدوى الفيروسية.

وجاء في التقرير اكتشف هذا البروتين في الرئتيْن وخلايا الجلد واللسان، وكذلك في الغدد الليمفاوية وفي المشيمة. وربما يكون البروتين نوعًا من استجابة الجسم الطبيعية للعدوى، فهو يخلق نوعًا من الحاجز الذي يفصل الفيروس عن خلايا الرئة الأكثر حساسية لـ«COVID-19».

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