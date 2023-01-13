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3 اختبارات منزلية لاكتشاف قوة بصرك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 03:00 مساء
3 اختبارات منزلية لاكتشاف قوة بصرك
قوة البصر تضعف مع تقدم العمر (الإنترنت)
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مع تقدم العمر تقل كفاءة العين فيضعف البصر، كما أن الأمر قد يحدث في سن مبكرة أيضا، وهو ما يستوجب زيارة الطبيب، لكن بعضنا يهمل هذا الجانب.

ولهذا أوضح الدكتور دميتري ديمينتييف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية استخدام اختبارات مختلفة للتحقق من حالة العيون في المنزل، حسب «روسيا اليوم».

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ويشير الإخصائي إلى أن هناك عدة اختبارات بسيطة، يمكن بمساعدتها التحقق من حدة البصر.

جدول سيفتسيف
يتكون جدول سيفتسيف «Sivtsev» (طبيب عيون سوفيتي) من سبع حروف مختلفة الحجم ولكنها متساوية من حيث الارتفاع والعرض منشور في الإنترنت ويمكن طباعته على ورقة بيضاء مقاس А4. وعند فحص النظر يجب تعليقها على ارتفاع مستوى العينين على الحائط، وعلى الشخص الابتعاد عن الحائط مسافة 1.5-2 متر عند فحص البصر. ويجب فحص كل عين على انفراد.

وهناك أيضا جدول سيرغي غولوفين (عالم سوفيتي) وجدول «Snellen» الهولندي، يمكن استخدامهما في فحص البصر في البيت.

اختبار ثنائي اللون
يستخدم هذا الاختبار عند الاشتباه بقصر النظر وطول النظر. وهو عبارة عن ملصق مقسوم إلى نصفين متساويين أحدهما أحمر والثاني أخضر. ولفحص النظر يبتعد الشخص عن الملصق مسافة متر واحد. فإذا رأى الدوائر أو الحروف الموجودة على النصف الأحمر من المرجح أنه يعاني من قصر النظر. أما إذا رآها أوضح على القسم الأخضر فمن المرجح أنه يعاني من طول النظر.

اختبار الساد (عتامة عدسة العين)
يمكن تحديد ذلك باستخدام ورقة سميكة غير شفافة وعمل ثقبين فيها بإبرة بينهما 4-5 ملم فقط. بعد ذلك تقرب منطقة الثقبين بالورقة من العين، وعلى الشخص النظر من خلالها إلى سطح مضاء بتساوٍ.

فإذا رأى السطح بوضوح يندمج الثقبان، أي أن كل شيء طبيعي. ولكن إذا رأى نقاطا (كما في الصورة) فعليه مراجعة طبيب العيون.

جدول سيفتسيف وجدول غولوفين لفحص البصر (الإنترنت)
جدول سيفتسيف وجدول غولوفين لفحص البصر (الإنترنت)
ملصق لتحديد قصر النظر وطول النظر (الإنترنت)
ملصق لتحديد قصر النظر وطول النظر (الإنترنت)
جدول Snellen (الإنترنت)
جدول Snellen (الإنترنت)
عتامية عدسة العين (الإنترنت)
عتامية عدسة العين (الإنترنت)
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