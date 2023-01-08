  • Alwasat News
Atwasat

تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 10:51 صباحا
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر
طريق سريع في مدينة شيكاغو الأميركية في 22 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

ستشدد السلطات الصحية الأميركية معايير جودة الهواء، بتغيير مستويات الجسيمات الدقيقة الخطرة على صحة البشر المسموح بها في الأجواء.

وكشفت وكالة حماية البيئة نيتها تقليل المستوى المسموح به من الجسيمات الدقيقة PM 2.5 (لا يتعدى قطرها 2.5 ميكرومتر) من 12 ميكروغراما لكل متر مكعب إلى 10 ميكروغرامات كحد أقصى، حسب «فرانس برس».

ويفترض أن يخضع المعيار الجديد لفترة يبدي خلالها الأميركيون تعليقاتهم في شأنه، قبل أن يعتمد رسميا.

- تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020

وقال رئيس وكالة حماية البيئة مايكل ريغان، في بيان إن «جهودنا الرامية إلى توفير جو نظيف للجميع هي أولوية لنا»، مضيفا أن «هذا الاقتراح سيتيح للأحياء كلها وتحديدا تلك الأكثر ضعفا، أن تصبح بمنأى عن التعرض للتلوث الضار».

وقد تكون الجسيمات الدقيقة متأتية من مصادر عدة، بينها مواقع البناء والحرائق، أو ناجمة عن تفاعلات معقدة لمواد كيميائية منبعثة من السيارات أو محطات الطاقة أو المواقع الصناعية.

وأثبتت دراسات عدة مخاطر هذه الجسيمات على صحة البشر، إذ قد تتسبب بالإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

وكالة حماية البيئة
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن المعايير الجديدة ستمنع تسجيل 4200 حالة وفاة مبكرة سنويا، وستسهم في توفير نحو 43 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2032. وتعود آخر مرة أعيد النظر فيها لهذه المعايير إلى عام 2012.

وأعرب رئيس منظمة «أمريكن لانغ أسوسييشن» هارولد ويمر عن شعوره بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء الاقتراح الذي أفادت به وكالة حماية البيئة، معتبرا أنه ليس كافيا. وقال في بيان إن «العلم يؤكد وجود حاجة طارئة لفرض معايير أشد في هذا الخصوص».

كلين إير ناو
ووصف بيتو لوغو مارتينيز، من منظمة «كلين إير ناو»، الاقتراح بأنه «خطوة أولى جيدة»، لكنه اعتبرها غير كافية.

وأكد في بيان أن «هذه التوصيات لن تحدث فرقا كبيرا من دون استخدام أجهزة استشعار موضوعة بشكل استراتيجي لقياس مستويات التلوث الكبيرة، وفي غياب الإرادة عن تغريم الجهات الملوثة التي تتخطى المعايير الموضوعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تجنب هذه الأخطاء عند تناول حبوب ضد الصداع
تجنب هذه الأخطاء عند تناول حبوب ضد الصداع
علامات تشير إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بالكبد الدهني
علامات تشير إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بالكبد الدهني
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان...
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022...
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات...
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم...
8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء
8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء...
المزيد
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر...
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر...
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل...
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان...
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة...
المزيد