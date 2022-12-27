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الذكاء الصناعي يقلص تبعات الجلطات الدماغية في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 10:55 صباحا
الذكاء الصناعي يقلص تبعات الجلطات الدماغية في بريطانيا
ممرّض مع مريض في إحدى غرف العناية الفائقة في مستشفى بباريس، 29 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، أن عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة بعد تعرضهم لجلطة دماغية في المملكة المتحدة ارتفع بواقع ثلاثة أضعاف بفضل الذكاء الصناعي.

وطُور نظام «Brainomix e-Stroke» بواسطة شركة تتخذ مقرا لها في أكسفورد، وهو يقلل مدة التشخيص بأكثر من ساعة ويسمح باختيار العلاج الأنسب بسرعة، وفق «فرانس برس».

وأدى استخدامه في 111 ألف حالة سكتة دماغية مشتبه بها، إلى ازدياد نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة، من 16% إلى 48%.

ويساعد الذكاء الصناعي على اتخاذ القرار في تفسير فحوصات الدماغ، للسماح للمريض «بالحصول على العلاج المناسب، في المكان المناسب، في الوقت المناسب»، وفق الوزارة.

ويتعرض أكثر من 85 ألف شخص في إنجلترا لسكتة دماغية كل عام.

إن إتش إس
واستشهدت وزارة الصحة بمثال كارول ويلسون، وهي مساعدة تربوية وجدة عانت في يونيو 2021 من تقلصات شديدة، وسرعان ما فقدت بصرها وقدرتها على استخدام أطرافها. وأتاح البرنامج إمكانية التشخيص السريع لجلطة دموية في الدماغ واختيار استئصال الخثرة.

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وقالت ويلسون «لقد تمكنتُ من الجلوس ومراسلة عائلتي في اليوم نفسه، والعودة إلى المنزل والمشي مرة أخرى بعد حوالي يومين من إصابتي بسكتة دماغية».

وأوضح مدير التحول في هيئة الصحة العامة البريطانية (إن إتش إس) تيموثي فيريس، أن «كل دقيقة يتم توفيرها خلال التقييم الأولي داخل المستشفى للأشخاص الذين يعانون من أعراض السكتة الدماغية تحسن بشكل كبير فرص المريض في مغادرة المستشفى بصحة جيدة».

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