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نيجيريا تكافح «غلاء المعيشة» باجتماعات طارئة تتزامن مع احتجاجات واسعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 08:13 مساء
نيجيريا تكافح «غلاء المعيشة» باجتماعات طارئة تتزامن مع احتجاجات واسعة
تظاهرةة في نيجيريا ضد غلاء المعيشة. (الإنترنت)
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دعا الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، وزراء ومستشارين إلى ثلاثة اجتماعات طارئة من الثلاثاء إلى الخميس، لمكافحة ارتفاع «تكلفة الغذاء»، تزامناً مع احتجاجات ضد غلاء المعيشة في الأيام الأخيرة. 

وقال وزير الإعلام إدريس محمد لصحفيين، بعد اجتماع الثلاثاء في أبوجا، يعقبه اجتماعان آخران الأربعاء والخميس، إن «الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين، فنحن نرى أن النيجيريين يعانون بسبب تكلفة الغذاء». وأضاف: «في ختام الاجتماعات الثلاثة المقررة، سنتمكن من إعلان ما تعتزم الحكومة القيام به»، متعهداً لإيجاد حل «قريباً جداً»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وضم الاجتماع الأول في القصر الرئاسي بالعاصمة مدير مكتب الرئيس فهمي غباجابياميلا، وثلاثة وزراء (المال والزراعة والإعلام). لكن لم يشارك فيه الرئيس، إذ عاد مساء اليوم نفسه من رحلة إلى فرنسا، استمرت أسبوعين، لأسباب خاصة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 31% بين مايو 2023 حين تولى تينوبو منصبه وديسمبر، وفقاً للبنك الدولي. 

ارتفاع  أسعار الوقود ثلاث مرات
وازدادت أسعار الوقود ثلاث مرات، وبلغ ارتفاع التضخم في ديسمبر على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية نحو 29%، وانخفضت قيمة العملة الوطنية (النايرا) بنسبة فاقت 40% خلال عام واحد، في أكبر دولة بالقارة من حيث عدد السكان. 

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وازداد غلاء المعيشة مباشرة بعد اعتماد الرئيس الجديد إصلاحين، بهدف تحسين الوضع المالي العام وجذب الاستثمارات الأجنبية، تمثلا في إنهاء دعم الوقود وتحرير سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى انخفاض حاد في قيمتها.

وأغلق مئات المتظاهرين، وغالبيتهم من النساء والشباب، الطرق الإثنين في مدينة مينا، عاصمة ولاية النيجر، وسط نيجيريا احتجاجاً لغلاء المعيشة. كما تظاهرت نساء، الجمعة، في كانو (شمال غرب البلاد) احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق. 

البنك المركزي النيجيري يخفض قيمة النايرا 
وخفض البنك المركزي النيجيري قيمة النايرا في 30 يناير للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، بهدف جذب استثمارات أجنبية، ما جعل القيمة الرسمية للنايرا أقرب إلى قيمتها في السوق الموازية. 

ورأى المحلل في شركة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت» البريطانية، بات ثاكر، أن هذا الإجراء «غير كاف»، متوقعاً في تقرير صحفي الأربعاء أن «تطلب نيجيريا بالتأكيد قرضاً من صندوق النقد الدولي هذا العام».

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