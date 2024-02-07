«قطر للطاقة» توقع اتفاقا للغاز مدته 20 عاما مع «بترونت» الهندية

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت قطر على تزويد شركة «بترونت» الهندية بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما، وفق ما أعلنت شركة «قطر للطاقة» الحكومية الثلاثاء.

وذكرت «قطر للطاقة» في بيان أنها ستزود شركة «بترونت» الحكومية الهندية بـ7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا وجاء في بيان لوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي «تعد هذه الاتفاقية معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند»، وفق وكالة «فرانس برس».

أسطول قطر للطاقة

ومن المقرر أن يجرى تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال للهند على متن ناقلات تابعة لأسطول قطر للطاقة في مايو 2028. وقال الكعبي «سيكون لهذه الشراكة الجديدة.. دور مهم في تعزيز العلاقة مع الهند ودعم رؤيتها الهادفة إلى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الهندي».

- قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية

تعد قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. لطالما كانت دول آسيوية في مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن بدأ الطلب يزداد من دول أوروبية منذ أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف حيال الإمدادات.