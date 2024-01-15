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«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:24 مساء
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
منتجع دافوس في جبال الألب في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، 15 يناير 2024. (أ ف ب)
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أكدت منظمة «أوكسفام»، اليوم الإثنين، أن أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.

وقال تقرير صادر عن المنظمة نُشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثريات ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، قالت «أوكسفام» إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقرا. وبشكل عام، صار المليارديرات حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس «كورونا».

وتُصدر منظمة «أوكسفام» عادة تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الإثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.

«أوكسفام»: مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم
وعبرت «أوكسفام» عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضا وبشكل ملحوظ مزيد القوة.
وقالت المنظمة «تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة».
كما اتهمت «أوكسفام» الشركات بمفاقمة «عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جدا على الضرائب»، مع عواقب بعيدة المدى. وقالت «أوكسفام» إن الدول سلمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت «في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة».

الشركات مارست ضغطا مكثفا على صانعي السياسات الضريبية
وقالت أوكسفام» إن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع. وأشارت  المنظمة  «إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48% في العام 1980 إلى 23.1% في 2022.

ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة «أوكسفام» إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا. كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.

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