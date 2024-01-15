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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:19 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط
خزانات في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا قرب ناخودكا الروسية، 13 يونيو 2022. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع ترقب المتعاملين لمخاطر انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على حركة الحوثيين في ​​اليمن.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 13 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.1% يوم الجمعة، وسجل الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 72.73 دولار للبرميل، مرتفعا خمسة سنتات، أو 0.1%، بعد مكاسب بنحو 1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «فرانس برس».

استهداف الحوثيين يتسبب في ارتفاع أسعار النفط
وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما خلال اليوم هذا العام، بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في «آي إن جي» وارن باترسون: «هناك مخاطر على الإمدادات في السوق نظرا للتصعيد في البحر الأحمر»، مضيفا «لكن في الوقت الحالي لا نرى أي تأثير على إمدادات النفط، وأعتقد أننا سنحتاج إلى رؤية تصعيد كبير قبل أن يحدث ذلك».

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