شركة «فين فاست» الفيتنامية تخطط لبناء أول مصنع للسيارات الكهربائية في الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «فين فاست» الفيتنامية لصناعة السيارات أنها ستبني أول مصنع للمركبات الكهربائية في الهند بالتزام أولي قيمته 500 مليون دولار للسنوات الخمس الأولى من المشروع.

وذكرت «فين فاست» في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «المصنع سيبنى في ولاية تاميل نادو (جنوب) كجزء من استثمار بقيمة مليارَي دولار»، فيما تسعى المجموعة إلى التوسع في السوق السريعة النمو.

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وتأمل أول شركة محلية لصناعة السيارات في الدولة الشيوعية في منافسة المجموعات العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية مثل «تسلا» وتحاول دخول الأسواق العالمية.

توفير 3500 فرصة عمل

وقالت الشركة في البيان إن «مشروع «فين فاست تاميل نادو» يهدف إلى التحول إلى مركز لإنتاج السيارات الكهربائية من الطراز الأول في المنطقة، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 ألف وحدة».

ويتوقع أن يبدأ بناء المصنع خلال العام الحالي وسيوفر ما يصل إلى 3500 فرصة عمل محلية.

ورحب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو م.ك. ستالين بهذا الاتفاق قائلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «قفزة كبيرة في التنمية الصناعية للبلاد».