استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل إغلاق المعابر الحدودية الأربعة الرئيسية بين بولندا وأوكرانيا، الخميس، أمام حركة الشاحنات بعد أن استأنف المزارعون البولنديون احتجاجهم.

وقال أحد منظمي الاحتجاج رومان كوندرو: «بعد استراحة لفترة عطلة العيد، استأنفنا في الصباح إغلاق مركز ميديكا (جنوب-شرق) بسبب عدم حصولنا على اتفاق مكتوب مع الحكومة»، مضيفًا أن الغلق سيستمر حتى 3 من فبراير، لكن أشار إلى الاستعداد لتعليق الإغلاق في حال توقيع اتفاق مع الحكومة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويشتكي المزارعون البولنديون من انخفاض الأسعار بسبب واردات الحبوب الأوكرانية ويطالبون بمساعدات وقروض ميسرة.

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احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين

ويتواصل غلق المعابر الثلاثة الرئيسية الأخرى منذ بداية نوفمبر الماضي من قبل سائقي الشاحنات البولنديين احتجاجًا على «المنافسة غير العادلة» من سائقي الشاحنات الأوكرانيين وضد قرار تخفيف قيود الدخول على شركات هذا البلد إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد منظمي الاحتجاج رافال ميكلر لوكالة «فرانس برس» الخميس: «نجري مفاوضات مع الحكومة لكن من دون نتيجة في الوقت الحالي». ويسمح كل من المزارعين وسائقي الشاحنات بمرور ثلاث شاحنات في الساعة عبر كل معبر، بالإضافة إلى حركة الركاب ونقل المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء، أنه سيحاول إقناع شركات النقل «بعدم استخدام الإغلاق كوسيلة للدفاع عن مصالحها»، مشددًا على أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها «لحماية مصالح الشركات في هذه المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا».

وشدد على أن قرار الإغلاق، خاصة في ظل تصاعد القصف الروسي والعمليات العسكرية «لن يجعل هذه المهمة» ولا المفاوضات مع كييف أسهل.