  • Alwasat News
Atwasat

«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 01:49 مساء
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية
شعار «شاومي» في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة 27 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس مجموعة «شاومي» Xiaomi رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، الخميس، عن أول سيارة كهربائية لها، في إطار سعيها لأن تصبح إحدى الرائدات عالمياً في هذا القطاع في ظل تزايد المنافسة بين المصنعين الصينيين في هذا المجال.

وأعلنت المجموعة، التي تتخذ مقرا في بكين، في العام 2021 أنها ستنطلق في قطاع السيارات الكهربائية الآخذ في النمو، والذي خاضت غماره علامات تجارية صينية عدة في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

«نيسان» تستثمر 2.5 مليار دولار إضافية لصناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

وتُنتج «شاومي»، رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، أجهزة لوحية تعمل باللمس وساعات متصلة بالإنترنت وخوذات رأس ودراجات بخارية و«سكوتر».

وقدم رئيس «شاومي» لي جون مركبة «إس يو 7» (SU7)، وهي سيارة سيدان من المقرر أن يبدأ تسويقها في العام 2025. وتجهز «شاومي» المركبة بالبرمجيات والإلكترونيات، فيما تتولى الإنتاج شركة «بي إيه إي سي» المصنعة المحلية.

وأوضح لي جون أن «الهدف هو أن نصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة في العالم بعد 15 إلى 20 عاماً من العمل الشاق».

ويجرى توفير بطاريات «إس يو 7» من جانب شركة «بي واي دي» الصينية، وهي أيضاً شركة تصنيع رئيسية للسيارات الكهربائية، ومواطنتها «سي إيه تي إل». يمكن أن تصل استقلاليتها إلى 800 كيلومتر.

أكبر سوق للسيارات في العالم
وتشكل الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، واستثمرت العشرات من العلامات التجارية المحلية في مجال المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة، وعلى غرار «شاومي»، في ظل بذل المصنعين الأجانب جهوداً صعبة من أجل التكيف.

واحتلت «بي واي دي»، الريادة بلا منازع في مجال المركبات الكهربائية في الصين (أكثر من 300 ألف سيارة مباعة)، متقدمة بفارق كبير عن شركة «تيسلا» الأميركية (أكثر من 80 ألف سيارة)، بحسب الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات الفردية.

وتأسست شركة «شاومي» في العام 2010، وشهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة من خلال تقديم أجهزة متطورة بأسعار معقولة، وبيعها في البداية مباشرة عبر الإنترنت.

وكانت العلامة التجارية غير معروفة تقريباً في الخارج في أيامها الأولى، وكانت تتعرض للسخرية بانتظام في ذلك الوقت بسبب منتجاتها المستوحاة بقوة من هواتف «آي فون» المصنعة من «أبل».

وأُدرجت «شاومي» على القائمة السوداء للشركات من جانب الولايات المتحدة في العام 2021 بسبب صلاتها المزعومة بالجيش الصيني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في البحر الأحمر
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في البحر الأحمر
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
المزيد
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية...
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية...
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة...
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
المزيد