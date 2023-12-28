«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجموعة «شاومي» Xiaomi رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، الخميس، عن أول سيارة كهربائية لها، في إطار سعيها لأن تصبح إحدى الرائدات عالمياً في هذا القطاع في ظل تزايد المنافسة بين المصنعين الصينيين في هذا المجال.

وأعلنت المجموعة، التي تتخذ مقرا في بكين، في العام 2021 أنها ستنطلق في قطاع السيارات الكهربائية الآخذ في النمو، والذي خاضت غماره علامات تجارية صينية عدة في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتُنتج «شاومي»، رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، أجهزة لوحية تعمل باللمس وساعات متصلة بالإنترنت وخوذات رأس ودراجات بخارية و«سكوتر».

وقدم رئيس «شاومي» لي جون مركبة «إس يو 7» (SU7)، وهي سيارة سيدان من المقرر أن يبدأ تسويقها في العام 2025. وتجهز «شاومي» المركبة بالبرمجيات والإلكترونيات، فيما تتولى الإنتاج شركة «بي إيه إي سي» المصنعة المحلية.

وأوضح لي جون أن «الهدف هو أن نصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة في العالم بعد 15 إلى 20 عاماً من العمل الشاق».

ويجرى توفير بطاريات «إس يو 7» من جانب شركة «بي واي دي» الصينية، وهي أيضاً شركة تصنيع رئيسية للسيارات الكهربائية، ومواطنتها «سي إيه تي إل». يمكن أن تصل استقلاليتها إلى 800 كيلومتر.

أكبر سوق للسيارات في العالم

وتشكل الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، واستثمرت العشرات من العلامات التجارية المحلية في مجال المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة، وعلى غرار «شاومي»، في ظل بذل المصنعين الأجانب جهوداً صعبة من أجل التكيف.

واحتلت «بي واي دي»، الريادة بلا منازع في مجال المركبات الكهربائية في الصين (أكثر من 300 ألف سيارة مباعة)، متقدمة بفارق كبير عن شركة «تيسلا» الأميركية (أكثر من 80 ألف سيارة)، بحسب الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات الفردية.

وتأسست شركة «شاومي» في العام 2010، وشهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة من خلال تقديم أجهزة متطورة بأسعار معقولة، وبيعها في البداية مباشرة عبر الإنترنت.

وكانت العلامة التجارية غير معروفة تقريباً في الخارج في أيامها الأولى، وكانت تتعرض للسخرية بانتظام في ذلك الوقت بسبب منتجاتها المستوحاة بقوة من هواتف «آي فون» المصنعة من «أبل».

وأُدرجت «شاومي» على القائمة السوداء للشركات من جانب الولايات المتحدة في العام 2021 بسبب صلاتها المزعومة بالجيش الصيني.