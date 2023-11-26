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احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بـ«إسرائيل» قبالة سواحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 11:00 مساء
احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بـ«إسرائيل» قبالة سواحل اليمن
يمنيان يجلسان عند ساحل مدينة الحُديدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول عسكري أميركي إن مسلحين مجهولي الهوية احتجزوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن اليوم الأحد، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها في وقت سابق شركة للأمن البحري.

تعد هذه الواقعة الثانية خلال أسبوع، ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن ذات الصلة بإسرائيل منذ أن أصدر الحوثيون تهديدًا بمواصلة استهداف السفن حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

قبل أسبوع، استولى الحوثيون على سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي حاملة سيارات ترفع علم جزر البهاما، وعلى متنها طاقم مكون من 25 شخصًا.

وقال المسؤول العسكري الأميركي اليوم الأحد: «هناك مؤشرات أن عددًا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة سنترال بارك في خليج عدن في 26 نوفمبر»، مشيرًا إلى أن «القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع من كثب»، بحسب موقع «يورو نيوز».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أن سفينة «سنترال بارك»، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، عبر شركته «زودياك ماريتايم»، جرى الاستيلاء عليها في خليج عدن.

وكانت السفينة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر، أرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر، وأضافت أمبري أن الولايات المتحدة على علم بالحادثة، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.

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وقالت «زودياك» في بيان إن أولويتها هي سلامة طاقم السفينة متعدد الجنسيات المكون من 22 فردًا من 6 دول، بقيادة قبطان تركي. وأضافت أن السفينة تحمل حمض الفوسفوريك.

وذكرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها على علم بأن أشخاصًا غير مصرح لهم صعدوا على متن السفينة، ونصحت السفن القريبة بتوخي الحذر.

في وقت سابق من يوم الأحد، أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة أخرى في المنطقة اقترب منها قاربان باللونين الأسود والأبيض يحملان ثمانية أشخاص يرتدون ملابس عسكرية.

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