«علي بابا» تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

خسرت شركة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، ما يقرب من 20 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أعلنت أنها لن تمضي قدما في مساعي إدراج وحدتها للحوسبة السحابية.

وتعد «علي بابا» من أكبر منافسي شركة «أمازون» الأميركية، وأعلنت، الجمعة، أنها لن تمضي في خطط فصل وحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها، ولن تقوم بإدراجها، وعزت ذلك إلى القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وذكرت أن «القيود الأميركية خلقت حالة من انعدام اليقين بشأن آفاق وحدة الاستخبارات السحابية الخاصة بها»، وهي الوحدة التي تتنافس مع «خدمات الويب لأمازون» و«مايكروسوفت آزور»، ومنصة «غوغل كلاود».

وعند إغلاق السوق، الخميس، في هونج كونج، بلغت القيمة السوقية لشركة «علي بابا» 1.65 تريليون دولار هونغ كونغ، ما يعادل 211.6 مليار دولار. ويوم الجمعة، انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 1.49 تريليون دولار هونج كونج. وهذا يُترجم إلى خسارة قدرها 21.1 مليار دولار من القيمة السوقية.

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التركيز على الذكاء الصناعي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، جو تساي، في مكالمة هاتفية مع المستثمرين: «بدلاً من ذلك، سنركز على تطوير نموذج نمو مستدام يعتمد على الطلب الناشئ القائم على الذكاء الاصطناعي لخدمات الحوسبة السحابية الشبكية وواسعة النطاق».

وجرى تداول أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة بانخفاض بنسبة 2% في تعاملات الجمعة، في استمرار للخسائر تعاملات الخميس حيث خسرت الأسهم 9% من قيمتها.

وحذر محللون من أن الإدراج يمكن أن يجذب التدقيق من الجهات التنظيمية في كل من الصين والخارج نظرا لمستوى البيانات التي تستضيفها الوحدة وتديرها.

كما خفض «مورغان ستانلي» السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 110 دولارات من 150 دولارًا. يتم تداول أسهم «علي بابا» حاليًا بسعر 76.11 دولارًا للسهم الواحد في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة.