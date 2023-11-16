«فيتش» تؤكد تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم «القوي للغاية» لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، نقلت عنه جريدة «الشرق الأوسط» أنها حافظت على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل (IDR) عند «إيه +»، بنظرة مستقبلية «مستقرة».

توقعات بتنازل الحكومة عن توزيع أرباح «الصندوق»

وبيّنت أن هذه الخطوة تعكس عدم تغير تقييمها للوضع القوي جداً للصندوق، والملكية والسيطرة، بالإضافة إلى سجل الدعم والتداعيات الاجتماعية والسياسية للتخلف عن السداد.

وذكرت أن ذلك يؤدي إلى الحصول على درجة دعم حكومية إجمالية تبلغ 50 من أصل 60 درجة كحد أقصى، ومساواة معدلات الإيداع الدولية لصندوق الاستثمارات العامة مع تلك الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إن تحويل 8% من أسهم الحكومة السعودية في شركة «أرامكو السعودية» إلى «صندوق الاستثمارات العامة» (تحويل 4% إلى الصندوق و4% إلى شركته التابعة سنابل للاستثمار)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح للصندوق، مما يدعم المزيد من الدعم الحكومي.

وتوقعت أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح «صندوق الاستثمارات العامة» خلال الفترة المتوقعة، حيث تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في «صندوق الاستثمارات العامة» والشركات التابعة لتنفيذ سياساتها بموجب «رؤية 2030»