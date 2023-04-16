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السعودية.. نقل 4% إضافية من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 12:09 مساء
السعودية.. نقل 4% إضافية من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة
المجموعة النفطية السعودية أرامكو في بقيق، 20 سبتمبر 2029. (أ ف ب)
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد، إتمام نقل حصة 4% إضافية، من أسهم «أرامكو» من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترتفع بذلك الحصة التي يسيطر عليها الصندوق في المجموعة النفطية إلى 8%.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الحصة التي تقدّر قيمتها بعشرات مليارات دولار ستذهب إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، بعد أكثر من عام على نقل 4% أخرى مباشرة للصندوق، بحسب وكالة «فرانس برس».

تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة
وأكّد الامير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد في البلاد، أن الدولة «تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90,18% من إجمالي أسهم الشركة».

وتابع أن عملية نقل الملكية «تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني».
وفي فبراير من العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 4% من أسهم شركة أرامكو قدّرت قيمتها في ذاك الوقت بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقد أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار، مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
وبلغ سعر السهم عند بدء التداول صباح الأحد 37,30 ريال (9,9 دولار) لكنه تراجع في شكل طفيف مع إغلاق التداول إلى 37,05 ريال (9,8 دولار).

ومنذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.

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