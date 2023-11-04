لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، الجمعة، أن مجموعتي «أمازون» و«ميتا» الأميركيتين العملاقتين، تعهدتا طوعاً بـ«تحسين» ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنها قبلت هذه الالتزامات، ما يمثل نهاية التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الهيئة التنظيمية تستهدف خصوصا الممارسات المحتملة من جانب «أمازون»، الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصتها.

وتعهدت «أمازون» بمنح البائعين المستقلين «فرصة عادلة» للترويج لمنتجاتها عبر منصاتها، وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين للحصول على ميزة غير عادلة، وفق ما أشارت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في بيان.

وفتحت الهيئة تحقيقا في العام 2022، لمعرفة «ما إذا كانت أمازون في وضع مهيمن في المملكة المتحدة وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع».

وردّ ناطق باسم «أمازون»، في بيان أُرسل لوكالة «فرانس برس»، «لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا على خدمة عملائنا وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة»، تستخدم «أمازون» لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة.

وعد من «أمازون» بإنهاء ممارسات مانعة للمنافسة

وفي إجراء مماثل، أعلنت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، أنّها حصلت على وعد من «أمازون» بإنهاء ممارسات تُعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها.

وأضافت الهيئة، من جانبها، أن «ميتا» وقعت أيضاً على «تعهدات ستمنع الشركة من استغلال بيانات» العملاء الذين ينشرون إعلانات على منصاتها للحصول على ميزة تنافسية.

وكانت هيئة المنافسة قد فتحت تحقيقا في العام 2021، لتحديد ما إذا كانت «ميتا»، قد حصلت على ميزة غير عادلة على منافسيها، وخصوصاً أولئك الذين يقدّمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.

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وسيكون في إمكان هؤلاء المنافسين لـ«فيسبوك»، الذين يستخدمون أيضاً منصات «ميتا»، «رفض استخدام أجزاء معينة من بياناتهم الإعلانية» من جانب المجموعة الأميركية العملاقة.

وتقول هيئة المنافسة البريطانية إن «ميتا» التزمت أيضاً الحد من كيفية استخدام هذه البيانات في تطوير منتجاتها.

وقالت المجموعة الأميركية الجمعة في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، «نرحب بقرار هيئة مراقبة المنافسة البريطانية بإنهاء تحقيقها»، موضحة أنها ملتزمة بـ«وضع أنظمة وضوابط للتأكد والتحقق من عدم استخدام البيانات الواردة من المعلنين المنافسين».

وتخضع «ميتا» لتحقيق مماثل من جانب المفوضية الأوروبية.