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«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 02:29 مساء
«توتال إنرجي» تحافظ على مستوى أرباح بـ6.7 مليار دولار
شعار مجموعة توتال إنرجي. (أ ف ب)
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حافظت مجموعة الطاقة العملاقة الفرنسية «توتال إنرجي» على مستوى أرباح مريح خلال الفصل الثالث لهذا العام يناهز 6.7 مليار دولار، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسي الذي شهده القطاع العام الماضي، وتمثل هذه الأرباح زيادة بأكثر من 1.5% مقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك بوياني في بيان «تثبت «توتال إنرجي» مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في الوقت نفسه على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأشادت الشركة «بوجاهة استراتيجيتها»، معلنة للمساهمين فيها توزيع دفعة ثالثة من الأرباح قدرها 0.74 يورو للسهم برسم العام 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة مع 2022، مضيفة وفق البيان «بإنتاج يقارب 2.5 مليون برميل في اليوم، سجلت أنشطة المجموعة في مجال النفط والغاز نموا بـ5% بوتيرة سنوية»، مشيرة إلى انطلاق العمل في عدة مشاريع نفطية خصوصا في البرازيل والعراق، فضلا عن مواصلة نموها واستثماراتها في إنتاج الكهرباء المنخفضة الكربون.

مشروعات تفرز انبعاثات عالية
وتبقى نتائج المجموعة مرتفعة تاريخيا في سياق استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وإن كان بمستوى أقل مقارنة مع العام الماضي الذي شهد ارتفاعا استثنائيا لأسعار الغاز والنفط.

وسجلت أسعار النفط زيادة في الأيام الأخيرة على المستوى العالمي، بسبب المخاوف من توسع الحرب بين الاحتلال الإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى دول الجوار.

ورأت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أخيرا -رغم الجهود المبذولة في العالم للحد من التغيّر المناخي- أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين.

اتهمت منظمة «غرينبيس» الأربعاء مجموعة «توتال» بالمشاركة في 33 مشروعا للغاز والنفط تفرز «انبعاثات عالية» للغاز المسبب للاحتباس الحراري، وذلك في دراسة أنجزتها المنظمة البيئية لإثبات وجود منطق يقوم على توسيع أنشطة الطاقة الأحفورية، في تعارض مع الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي.

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