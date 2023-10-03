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قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 03:37 مساء
قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز في راس لفان. (أ ف ب)
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وضعت قطر الثلاثاء حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للدولة الخليجية الصغيرة.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحفل في رأس لفان، محطة معالجة الغاز البرية التابعة لمجموعة «قطر للطاقة» الحكومية والتي تقع على بُعد 80 كيلومترًا شمال الدوحة، بحسب «فرانس برس».

وكتب الشيخ تميم بن حمد على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) «وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال». وأضاف أن المشروع «يعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمية».

رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60%
ووصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي المشروع بأنه «قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة» و«انعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية».

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ومن خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول العام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ انتاج الغاز بعد التوسعة في العام 2026. وقال الكعبي «تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دورًا مهمًا للغاية في وقت نشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية».

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري الذي تسعى إلى الحصول عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا
وقال رئيس شركة «توتال إنرجي» الفرنسية باتريك بويان للصحفيين، إن توسيع حقل الشمال كان «مشروعًا ضخمًا»، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا. وتابع «نحتاج إلى مزيد من الإمدادات. هذا واضح. لا تزال السوق هشة»، مضيفًا «هذا المشروع كبير وسيضيف مساحة في السوق».

ووقعت توتال اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع «قطر للطاقة» في سبتمبر العام الماضي حصلت بموجبه على حصة 9.3% في مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر، وهو المرحلة الثانية من توسعة حقل الغاز.

وفي يونيو 2022، أصبحت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة الشريك الأول في المرحلة الأولى من التوسعة حقل حقل الشمال، حيث ضخت أكثر من 2 مليار دولار مقابل حصة بلغت 25%.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وتقدر «قطر للطاقة» أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

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