للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. مصر تستأنف رحلاتها الجوية التجارية إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

استأنفت مصر، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية التجارية المباشرة إلى السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واستقبل القنصل العام المصري بالسودان سامح فاروق رحلة «مصر للطيران»، بعيد وصولها مدينة بورتسودان الساحلية. وحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، فإن القنصل المصري أكد أن شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني المصري، سوف تُسير رحلة أسبوعيًا إلى بورتسودان.

أولى الرحلات الجوية المباشرة إلى السودان

حسب خدمة تتبع الطائرات «Flightradar24»، فإن الرحلة رقم 865 التي أقلعت من مطار القاهرة الدولي هبطت الساعة 6.30 صباحًا في مطار بورتسودان، قبل أن تعود إلى القاهرة بعد ظهر الثلاثاء.

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وتعد هذه الرحلة أولى الرحلات الجوية المباشرة إلى السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل. وجاء استئناف الرحلات الجوية بين مصر والسودان، بعد أسبوع من لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في مدينة العلمين المصرية، على البحر الأبيض المتوسط.

السودان يعيد فتح المجال الجوي شرق البلاد

وأعاد السودان فتح المجال الجوي شرق البلاد في منتصف أغسطس الماضي، حسب هيئة الطيران المدني في البلاد. ولم تتأثر بورتسودان، التي يسيطر عليها الجيش، بالقتال الدائر في مناطق مختلفة من البلاد، وأصبحت المدينة نقطة الدخول الرئيسية للرحلات الجوية الإنسانية وشحنات المساعدات.

وحول الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من المناطق، إلى ساحات قتال.

وأدت الحرب إلى مقتل 5 آلاف شخص على الأقل ونزوح 3 ملايين و600 ألف شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى فرار مليون شخص آخرين إلى الدول المجاورة.