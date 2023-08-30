وزير النقل الفرنسي يدعو إلى وقف بيع تذاكر الطيران المتدنية القيمة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح وزير النقل الفرنسي كليمان بون «وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران في أوروبا من أجل محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي»، وذلك في مقابلة مع جريدة «لوبسرفاتور»، نُشرت الأربعاء.

وقال الوزير إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي «خلال الأيام المقبلة». وأضاف: «بيع تذكرة الطائرة بعشرة يوروهات في فترة التحول البيئي لم يعد هذا ممكناً!. هذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض»، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة، وفق وكالة «فرانس برس».

«ضريبة التضامن»

وأكد الوزير أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة الحقيقية لكل راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار. وأوضح: «أؤيد تماما فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحوّل البيئي».

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في حين تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمّى «ضريبة التضامن» المطبقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية. كما يُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في موازنة فرنسا لعام 2024.