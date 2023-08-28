ارتباك حركة السفر في بريطانيا بسبب «عطل فني» بأنظمة المراقبة الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الرحلات الجوية في مختلف أنحاء بريطانيا، الإثنين، تأخيرات هائلة أثرت في آلاف الركاب بسبب عطل فني بنظام مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا مما تسبب في اضطراب وشلل الملاحة الجوية في مختلف أنحاء المملكة.

وقالت هيئة خدمات الملاحة الجوية البريطانية في بيان إن «المجال الجوي البريطاني تعرض لخلل فني»، موضحة أنها طبقت قيودًا على تدفق حركة الطائرات في الجو للحفاظ على معايير السلامة، كما أبلغ الركاب على متن رحلات العودة إلى المملكة المتحدة بالأزمة.

وأضافت الهيئة «يعمل المهندسون على إيجاد الخلل وإصلاحه، نحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الخطأ»، موضحة أنه إلى أن يحل المهندسون هذه المشكلة، يتم إدخال خطط الطيران يدويًا لذلك ستستغرق الأمور وقتًا أطول.

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وأكدت الهيئة الحكومية البريطانية أن خبراءها يدرسون جميع الحلول الممكنة لتصحيح هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن الأولوية هي ضمان أمن وسلامة كل رحلة جوية في المملكة المتحدة، وتقليل التأثير على الركاب بأكبر صورة ممكنة.

المطارات تتكدس بالمسافرين تزامنًا مع يوم عطلة وطنية

وتركت طائرات على المدرج محملة بالركاب من دون أن تتمكن من الإقلاع والانطلاق، وازدحمت المطارات بعد تدفق المسافرين وتراكم رحلاتهم تزامنًا مع يوم عطلة وطنية عادة ما يشهد حركة سفر مزدحمة.

وتفيد التقارير الأولية أن المطارات البريطانية أصبحت مكتظة للغاية بسبب العطل، وأن عددًا كبيرًا من المسافرين قد صار عالقًا بالمطارات بانتظار عودة الأجهزة للعمل.

وصدرت نشرات عن المطارات البريطانية تفيد بعلم كل منها بما وصف بـ «الخلل الفني» وطلبت شركات الطيران من المسافرين مراجعة آخر التطورات، والتحقق من وضعية رحلاتهم والتي قد تكون عرضة للتأجيل. وأهابت بهم عبر مواقعها الإلكترونية «الحصول على أحدث المعلومات إذا كنت تسافر معنا اليوم» .

تأخيرات تصل إلى 12 ساعة

وتسبب الخلل الفني في تأخير مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، مع تعرض آلاف الركاب لاضطرابات في المطارات؛ بل وأبلغ بعض الركاب بأنهم قد يواجهون تأخيرات تصل إلى 12 ساعة.

ووفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، لم يتمكن سوى عدد قليل من الطائرات من الإقلاع من مطار هيثرو في لندن، أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا، منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا (بتوقيت لندن)، بينما علقت الرحلات الجوية القصيرة من مغادرة مدرجات المطار.

يذكر أنه وفي 2009، أدى عطلٌ مشابه في أنظمة الملاحة الجوية في بريطانيا إلى وقف كل رحلات الطيران من بريطانيا إلى أمريكا الشمالية عبر المحيط الأطلنطي، وتحولت آنذاك هيئة أنظمة الملاحة الجوية إلى النظام اليدوي بدلًا من الإليكتروني، وهبطت الطائرات التي كانت توشك على الوصول إلى بريطانيا باستخدام نظام ملاحة غير آلي.