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هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:45 مساء
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلق جميع الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة. (الإنترنت)
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أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركي الأربعاء، أنها ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضروريا في وقت سابق من اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وكتبت الهيئة في تغريدة «العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجا في كل أنحاء الولايات المتحدة» بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى «مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية»، بحسب «فرانس برس».

عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني
أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني «في هذه المرحلة» في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكداً إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

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وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة «أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم».

عطل فني في برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران 
وأدى عطل فني في برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران الفدرالية [هيئة الطيران المدني الأميركي إلى توقيف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء، وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية. 

وأمرت هيئة الطيران المدني الأميركي جميع الرحلات الجوية بتأجيل الإقلاع حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على الرغم من أن شركات الطيران قالت إنها كانت على علم بالوضع وبدأت بالفعل في إيقاف الرحلات الجوية.

وكانت معظم الرحلات الجوية التي تم تأخيرها على طول الساحل الشرقي، لكنها بدأت في الانتشار غرباً منذ السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي.  وقال الناطق باسم مطار ميامي، غريغ تشين، إن الرحلات الدولية المتجهة إلى مطار ميامي الدولي استمرت في الهبوط، لكن جميع الرحلات المغادرة تأخرت منذ الساعة 6:30 صباحاً.

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