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أسعار النفط تتراجع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 07:31 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين
مصفاة قرب وسط مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ الصينية، 17 يوليو 2018، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 21 سنتا إلى 84.68 دولار للبرميل، وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 20 سنتا ليسجل 80.79 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المتعثر
وقال محللو «إيه إن زد»، في بيان، إن المخاوف من أن الاقتصاد الصيني «المتعثر» سيؤثر على الطلب، بما يعوض نقص المعروض في سوق النفط.

وأضافوا «من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام في مركز كوشينغ (الصيني) إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل، كما تستحوذ المصافي الآسيوية على جميع شحنات النفط الأميركية المتاحة».

في حين، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي، والانخفاض جاء أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق.

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