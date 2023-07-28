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تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 07:26 صباحا
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
شعار «توتال إنرجي» الفرنسية، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع صافي أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني إلى 4.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض أسعار الغاز والنفط الذي سجل في الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما حققت أرباحا قياسية في العام 2022، على أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية.

وانخفض صافي الربح بنسبة 28% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، عندما بلغ 5.7  مليارات دولار، وسط عام اتسم بأزمة الطاقة وارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب في أوكرانيا. في المجموع، سجلت المجموعة أرباحا مريحة بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال النصف الأول، بانخفاض 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني، في بيان: «في بيئة حيث أسعار النفط والغاز مواتية، وإن كانت إلى تراجع، تؤكد توتال إنرجي قدرتها على تحقيق نتائج قوية».

2022.. العام الاستثنائي لـ«توتال»
والعام الماضي كان استثنائيا بالنسبة لشركة «توتال إنرجي»، حيث بلغ صافي ربحها السنوي 20.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي بعدما كان 16 مليارا في العام 2021. 

واستفادت المجموعة الفرنسية في العام 2022 من ارتفاع أسعار الغاز والنفط، مثل منافسيها الغربيين الرئيسيين. وكانت السوق قد اهتزّت في ذلك الوقت بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وأكثر من ذلك بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي أعقبته عقوبات دولية تهدف إلى تجفيف مكاسب موسكو من النفط والغاز.

منذ ذلك الحين، عمدت الدول التي كانت تعتمد على الوقود الأحفوري من موسكو، على إعادة تنظيم استراتيجية التوريد الخاصة بها، ما ساهم في انخفاض الأسعار.

وجرى بيع برميل نفط برنت من بحر الشمال عند 78.1 دولارا في المتوسط خلال الربع الثاني، بعيدا عن حوالى 114 دولارا في المتوسط في الفترة ذاتها من العام الماضي. وينطبق الانخفاض ذاته على متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال الذي جرى تداوله في الربع الثاني عند 9.84 دولارات لكل ألف وحدة حرارية بريطانية (الوحدة المرجعية)، مقابل 13.96 دولارا في الفترة ذاتها من العام 2022.

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