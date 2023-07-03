  • Alwasat News
Atwasat

الكرملين: لا أمل يذكر في تمديد اتفاقية الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 01:56 مساء
الكرملين: لا أمل يذكر في تمديد اتفاقية الحبوب
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. (الإنترنت)
alwasat radio

أعرب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، عن تشاؤم روسيا بشأن احتمالات تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، لغياب أي تقدم في تنفيذ الاتفاقيات المصاحبة المتعلقة بالصادرات الروسية.

يأتي ذلك فيما كشفت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كحافز يشجع روسيا على تمديد الاتفاق.

وتعليقا على تقرير الجريدة، قال الناطق باسم الكرملين: «لا أمل يذكر في تمديد الاتفاقية.. حتى الآن ليس لدينا ما نعلن عنه فيما يتعلق بتنفيذ ذلك الجزء من الاتفاقية الذي يثير قلق الجانب الروسي».

وأضاف بيسكوف: «في الوقت الحالي، نعلن أن هذا الجزء من الاتفاقيات لم يجر الوفاء به بعد. وما زال هناك وقت على الموعد النهائي، لكن ليس هناك الكثير من الأمل»، كما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يرد البنك الزراعي الروسي على طلب للتعليق على تقرير «فايننشال تايمز» أو على وضع أي محادثات مع الاتحاد الأوروبي.

روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس
«غلوبال ويتنس» تتهم «شل» و«توتال إنرجي» بتسويق الغاز الروسي

اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوروبا
وضمنت روسيا بموجب الاتفاق سلامة سفن الحبوب المتجهة من وإلى الموانئ الأوكرانية عبر المياه التي تسيطر عليها، ومن المقرر أن ينتهي في 18 يوليو.

وجرى توقيع الصفقة في يوليو 2022، ووقعت الأمم المتحدة وروسيا أيضا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة الروسية وغيرها من المنتجات إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وتنفيذا للمذكرة، تقول روسيا إنه يتعين تلبية بضعة شروط منها عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام «سويفت» للمدفوعات المصرفية الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يأسف لغياب تقدم جوهري في التجارة مع الصين
الاتحاد الأوروبي يأسف لغياب تقدم جوهري في التجارة مع الصين
الاحتلال الإسرائيلي يخصص 568 مليون دولار لتوسيع حقل غاز ليفياثان
الاحتلال الإسرائيلي يخصص 568 مليون دولار لتوسيع حقل غاز ليفياثان
«غلوبال ويتنس» تتهم «شل» و«توتال إنرجي» بتسويق الغاز الروسي
«غلوبال ويتنس» تتهم «شل» و«توتال إنرجي» بتسويق الغاز الروسي
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين بين 6 و9 يوليو
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين بين 6 و9 يوليو
السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا
السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
المزيد
مبادرة للحد من أزمة القمامة في لبنان.. «نفايات مقابل النقود»
مبادرة للحد من أزمة القمامة في لبنان.. «نفايات مقابل النقود»...
الكرملين: لا أمل يذكر في تمديد اتفاقية الحبوب
الكرملين: لا أمل يذكر في تمديد اتفاقية الحبوب...
روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس
روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس...
السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا
السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا...
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين بين 6 و9 يوليو
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين بين 6 و9 يوليو...
المزيد