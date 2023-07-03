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روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 12:25 مساء
روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس
خزان نفط روسي (أرشيفية: الإنترنت)
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، بينما تسعى موسكو إلى رفع أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية.

وارتفع خام برنت 1.6% إلى 76.60 دولار للبرميل بعد الإعلان الروسي وبيان من السعودية بأنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس، وفق وكالة «رويترز».

وقال نوفاك «في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية». وجاء الإعلان الروسي بعد دقائق فقط من البيان السعودي.

وفي وقت لاحق قال مكتب نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس، علاوة على نفس الكمية التي تعهدت بخفضها من مارس حتى نهاية العام.

الصادرات النفطية الروسية قوية رغم العقوبات الغربية
ولا تزال الصادرات الروسية قوية رغم العقوبات الغربية، وكانت موسكو تعهدت بالفعل بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس آذار حتى نهاية العام.

وروسيا هي ثاني أكبر مُصّدر للنفط في العالم بعد السعودية، فيما يحاول البلدان الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة.

وانخفض خام برنت من 113 دولارا للبرميل قبل عام بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي ووفرة إمدادات كبار المنتجين.

وقالت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين إن متوسط سعر خام الأورال، وهو الخام الرئيسي للنفط الروسي، في يونيو بلغ 55.28 دولار للبرميل منخفضا من 87.25 دولار في نفس الفترة العام الماضي، وأقل من الحد الأقصى لسقف السعر الغربي.

وأوضحت الوزارة أن متوسط سعر خام الأورال للأشهر الستة الأولى من العام بلغ 52.17 دولار للبرميل، منخفضا من 84.09 دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

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