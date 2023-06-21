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الاتحاد الأوروبي يتطلع لتأمين 160 مليار يورو للاستثمار في التكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 21 يونيو 2023, 02:29 مساء
الاتحاد الأوروبي يتطلع لتأمين 160 مليار يورو للاستثمار في التكنولوجيا
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (رويترز)
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تتطلع المفوضية الأوروبية إلى تأمين ما يقرب من 160 مليار يورو تخصص للاستثمارات في صناعات التكنولوجيا الرئيسية، بما في الطاقة المتجددة، حيث طلبت من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي توفير 10 مليارات دولار إضافية في الفترة بين الأعوام 2024 – 2027 لهذا الغرض.

يأتي ذلك بينما يعكف الاتحاد الأوروبي على مراجعة ميزانيته الإجمالية، التي تساوي قرابة 1% من إجمالي الناتج المحلي، وتخصص لتنفيذ السياسات الأوروبية المشتركة، حسب «رويترز».

وتستهدف المراجعة، التي تشمل أعوام 2021 – 2027، الوقوف على تداعيات جائحة كورونا، والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، وكذلك التضخم المتسارع، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة على اقتصاد دول الاتحاد بشكل عام.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: «مستقبل الصناعات يجب أن ينطلق من أوروبا. مع توافر التمويل اللازم، 10 مليارات دولار إضافية، نستهدف جمع 160 مليار دولار في استثمارات خلال الأعوام المقبلة».

وتستهدف الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للاتحاد الأوروبي المساعدة في تطوير صناعات التكنولوجيا الحيوية مثل صناعة الرقائق الإلكترونية، والحواسيب الفائقة، وكذلك الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، وغيرها.

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