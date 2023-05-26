الاقتصاد الأميركي يسجّل نموا أعلى بقليل من المتوقع خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

ازداد الناتج الاقتصادي الأميركي بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق في الفصل الأول من هذا العام، وفق ما ذكرت وزارة التجارة، رغم إشارتها إلى أن الاقتصاد ما زال يضعف.

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء هذا العام نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، بينما توقع الاحتياطي الفدرالي أن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام، حسب وكالة «فرانس برس».

ارتفاع الناتج الداخلي بنسبة 1.3%

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول بنسبة 1,3%، وفق بيان وزارة التجارة التي أرجعت الأمر إلى رفع تقديرات الاستثمار في المخزون الخاص.

وشددت الوزارة على رسالة سابقة مفادها أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الفصل الأول «يعكس بشكل أساسي تراجعا في الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤا في الاستثمارات الثابتة غير الملموسة».

ووازن التراجع ازدياد إنفاق المستهلكين والصادرات والتراجع الأقل في الاستثمارات الثابتة الملموسة مقارنة بما كان متوقعا.