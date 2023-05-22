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«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 05:23 مساء
«راين إير» تعاود تحقيق الأرباح في خضم تدفق المسافرين وارتفاع الأسعار
طائرة تابعة لخطوط الطيران «راين إير». (الإنترنت)
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عاودت شركة الطيران الإيرلندية «راين إير» تحقيق الأرباح مدعومة بـ «انتعاش قوي للحركة» وأيضًا بارتفاع في الأسعار مع استمرار تدفق المسافرين على الرغم من التضخّم. 

وبلغت الأرباح الصافية لشركة النقل المنخفضة التكلفة 1,.4 مليار يورو في السنة المالية 2022/23، بعدما سجلت خسارة بقيمة 355 مليونًا قبل عام، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 75%، حسبما أعلنت الإثنين، بحسب «فرانس برس». 

وقال مدير «راين إير» مايكل أوليري، «شهدنا انتعاشًا قويًا جدًا في حركة النقل ما بعد كوفيد»، وتسجل «حاليًا زيادة بنسبة 13 إلى 14% مقارنة بحجمها ما قبل كوفيد، لكن ما زالت الأرباح منخفضة قليلاً». وأضاف أوليري «حُبست الناس لمدة عامين» جراء عمليات الإغلاق التي فُرضت بهدف مكافحة كوفيد-19 و«أرادوا معاودة السفر». 

 تضاعف حجم مبيعات «راين إير»
 وحاليًا، تضاعف حجم مبيعات «راين إير» وبلغ 10,8 مليار يورو، وزادت حركة المسافرين بنسبة 74% لتصل إلى حوالي 170 مليون مسافر. وارتفعت الأسعار بنسبة 10% عن مستوياتها ما قبل كوفيد. 

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وقال أولي أنيبابا المحلل في «ثيرد بريدج»، «إن الطلب الأوروبي على السفر الترفيهي هذا الصيف يبدو قويًا» و«على الرغم من تأثير التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، يواصل المستهلكون الأوروبيون إعطاء الأولوية للسفر على أشكال الترفيه الأخرى». 

زيادة محتملة في الأسعار
وأضاف «حذرت راين إير وشركات طيران أخرى من أن عصر الأسعار المنخفضة جدًا قد يكون اقترب من نهايته. ويجهزون الزبائن لزيادة محتملة في الأسعار».  وعاودت «راين إير» تحقيق الأرباح في المواسم الثلاثة الأولى، لكن أوضحت الشركة أنها بقيت في المنطقة الحمراء خلال الربع الرابع وحده، مع خسارة بقيمة 154 مليون يورو.

وتعتزم الشركة تنفيذ أكبر برنامج طيران في تاريخها هذا الصيف، ويشمل أكثر من ثلاثة آلاف رحلة يومية، وتأمل في زيادة عدد ركابها بنسبة 10% هذا العام ليبلغ 185 مليونًا.

وقال أولي أنيبابا «تشكل الفترات التي تشهد تراجعًا في الحركة لا سيّما في الشتاء اختبارًا حقيقيًا لراين إير. فلملء طائراتها قد تضطر (الشركة) إلى تقديم تخفيضات» في هذا الوقت من العام.

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