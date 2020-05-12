خطوط «راين إير» الإيرلندية تعيد تشغيل 40% من رحلاتها في يوليو

أعلنت خطوط «راين اير» الجوية الإيرلندية المنخفضة الكلفة، الثلاثاء، عزمها إعادة تشغيل 40% من الرحلات الجوية اعتبارا من يوليو، بعد خفض عملياتها إلى الحد الأدنى منذ منتصف مارس مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنّ الشركة التي تتخذ من دبلن مقرا لها «تعتزم العودة إلى 40% من جداول الرحلات العادية»، مشيرة إلى أن هذه الجداول رهن «بالقيود الحكومية على الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي ووضع تدابير فعالة للصحة العامة في المطارات»، وفق «فرانس برس».

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وأضافت أنه سيكون هناك «جدول رحلات يومية لما يقرب من ألف رحلة، واستعادة 90% من شبكة خطوطها ما قبل كوفيد-19».

وأضافت أن الطاقم والركاب سيرتدون كمامات وسيتعين عليهم الخضوع لفحوصات قياس درجة الحرارة، فيما سيتم تشجيع التباعد الاجتماعي في المطارات وعلى متن الطائرات. ويتعين على الركاب طلب استخدام المراحيض على متن الطائرة، في حين لن يتم قبول النقد لشراء الطعام. ومنذ منتصف مارس، تشغل راين إير 30 رحلة فقط يوميا بين بريطانيا وإيرلندا وبقية أوروبا.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة راين اير، إيدي ويلسون «من المهم لزبائننا أن نعود إلى بعض الجداول العادية اعتبارا من الأول من يوليو».

وأضاف «بعد أربعة أشهر حان الوقت لإعادة الطيران إلى أوروبا، للمّ شمل الأصدقاء والعائلات والسماح للناس بالعودة إلى العمل وإعادة تشغيل صناعة السياحة في أوروبا التي توفر ملايين الوظائف». وأوضح أنّ راين إير «ستعمل في شكل وثيق مع سلطات الصحة العامة لضمان امتثال هذه الرحلات حيثما أمكن للتدابير الفعالة للحد من انتشار كوفيد-19».

وأضاف، أنه كما كان الحال في آسيا، فإن «فحص درجة الحرارة وكمامات وأغطية الوجه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق ذلك في الرحلات القصيرة» في أوروبا.

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وقال ويلسون إنّ استئناف ما يقرب من نصف جدول رحلات طيران راين إير «سيسمح للاقتصادات القائمة على السياحة مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وفرنسا وغيرها باستعادة ما تبقى من موسم السياحة خلال هذا العام».

وتلقي أزمة وباء كوفيد-19 بثقلها على قطاع النقل الجوي. وقررت راين إير إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة تطال الطيارين وطواقم الجو، أي ما يمثل 15% من موظفيها، وتأتي أخبار استئناف الرحلات الجوية بعد أن أعلنت بريطانيا، وهي سوق مهمة لريان إير، مطلع الأسبوع أن الوافدين من الخارج سيواجهون قريبا حجرًا صحيا لمدة 14 يوما لوقف أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

واعتبر رئيس مجموعة راين إير، مايكل اوليري، في حديث إلى شبكة التلفزيون البريطانية «اي تي في»، خطة الحجر البريطانية بأنها «غير فعالة» لكنّه أصر على أنه «يمكن إدارتها». وأضاف «ما نحتاج إليه الآن هو اتخاذ إجراءات فعّالة».