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سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 02:35 مساء
سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
واجهة البنك المركزي الروسي. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، الأربعاء، احتجاز 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي في سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان إن أصول البنك جُمِّدت، والمعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

وقرر البنك المركزي الروسي، أبريل العام الماضي، السماح للبنوك في روسيا ببيع الدولار نقدًا للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقًا في مارس الماضي. وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو، وردت الأخيرة بفرض قيود على الدولار.

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