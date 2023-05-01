  • Alwasat News
Atwasat

شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ميناء بسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 10:04 مساء
شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ميناء بسريلانكا
جانب من ميناء كولومبو على المحيط الهندي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة صينية مملوكة للدولة أنها تسعى لزيادة استثماراتها في سريلانكا إلى ملياري دولار عبر بناء مركز لوجستي ضخم في ميناء كولومبو.

تتطلّع سريلانكا إلى وضع اقتصادها على مسار التعافي بعد تخلّفها العام الماضي عن سداد ديونها الخارجية، بعدما أدى شح المواد الأساسية على غرار الغذاء والوقود والأدوية إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، بحسب «فرانس برس».

 يُعدّ استثمار مجموعة «تشاينا ميرتشنتس غروب» في مجمّع لوجستي كبير في ميناء كولومبو بتكلفة بناء تقدّر بـ392 مليون دولار، أول استثمار أجنبي كبير في سريلانكا منذ التخلف عن السداد.

رفع قيمة الاستثمارات المتراكمة إلى  أكثر من ملياري دولار
وجاء في بيان للشركة أن مشروع المركز اللوجستي «سيرفع قيمة الاستثمارات المتراكمة لتشاينا ميرتشنتس غروب (CMG) في سريلانكا إلى أكثر من ملياري دولار أميركي، ما يجعلها أكبر شركة استثمار أجنبي في الجزيرة».

ستمتلك CMG حصة 70% في الشركة التي تم إنشاؤها لبناء مجمع لوجستي في مرفأ كولومبو، ميناء أعماق البحار الوحيد بين دبي وسنغافورة. ووصفت CMG المشروع بأنه أكبر مركز لوجستي في جنوب آسيا، وقالت إنها تتوقّع إنجاز أعمال بنائه بنهاية العام 2025. تتولى CMG أيضًا إدارة مجمع الميناء في هامبانتوتا على الطرف الجنوبي لسريلانكا.

مشروع «الفيل الأبيض»
ذاك الميناء هو من بين مشاريع أطلقها الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا الذي حكم البلاد مدة عقد حتى العام 2015، وأُطلق عليها مصطلح «الفيل الأبيض» للدلالة على تكاليف باهظة تنطوي عليها وتقوّض جدواها.

عمد راجاباكسا للاقتراض بكثافة من الصين لتنفيذ مشاريع انتقدها كثر معتبرين أنها تورّط البلاد في ديون غير مجدية أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ سريلانكا.

-  سريلانكا تتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026
-  سيريلانكا تتخذ إجراءات تقشف جديدة وتجمد التوظيف الحكومي

وبعدما عجزت سريلانكا عن سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في العام 2017 لبناء ميناء هامبانتوتا، سلّمت كولومبو المنشأة إلى CMG مقابل 1.12 مليار دولار بموجب عقد إيجار لمدة 99 عامًا.

أقرضت الصين مليارات الدولارات لمشاريع في آسيا وأفريقيا وأوروبا في إطار مبادرة الحزام والطريق التي يقول معارضوها إنها تثقل كاهل الدول بالديون.

وأعربت الهند المجاورة وكذلك الولايات المتحدة عن قلق إزاء اكتساب الصين أفضلية بحرية في المحيط الهندي عبر موانئ سريلانكا. وتشدّد سريلانكا على أن موانئها لن تستخدم لأي أغراض عسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض...
المزيد
شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ميناء بسريلانكا
شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ......
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» ......
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف ......
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور...
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية...
المزيد