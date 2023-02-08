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سريلانكا تتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 03:27 مساء
سريلانكا تتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026
عامل ينقل أكياسًا من البطاطس في سوق في كولومبو منتصف نوفمبر 2022. (أرشيفية: أ.ف.ب)
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قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه أمام البرلمان، الأربعاء، إن بلاده ستظل مفلسة حتى العام 2026 على الأقل، داعيًا إلى دعم إصلاحاته لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة تاريخية.

وقال ويكريميسينغه الذي تولى الرئاسة الصيف الماضي بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا إن «تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية. تذكروا أنني لست هناك لأتمتع بالشعبية بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها»، وفق وكالة فرانس برس. ويحمل السكان ويكريميسينغه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء.

ويشعر السكان بالاستياء من الزيادات الضريبية وإلغاء دعم الوقود والكهرباء الذي قررته الحكومة في ظل تضخم قياسي. وأضاف الرئيس «إذا واصلنا خطة الإصلاحات يمكننا الخروج من الإفلاس بحلول 2026». وألقى الرئيس السريلانكي خطابه بينما تجري إضرابات بدعوة من نقابات مراقبي الحركة الجوية والأطباء من بين قطاعات أخرى.

 الاقتصاد السريلانكي سيستأنف النمو
مع ذلك، قال الرئيس إن الاقتصاد سيستأنف النمو بحلول نهاية 2023 بفضل الإجراءات الجديدة لملء خزائن الدولة. وكان قد صرح الشهر الماضي أن الاقتصاد قد يكون سجل انكماشًا بنسبة 11 بالمئة السنة الماضية مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي مما يمنع استيراد مواد أساسية.

وتسعى الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى إبرام خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وقد تخلفت في أبريل عن سداد ديونها الخارجية التي تقدر حاليًا بحوالي 46 مليار دولار بينما تأخرت العملية بسبب مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع الصين من بين دائنين آخرين.

وقال ويكريميسينغه إن سريلانكا تجري محادثات مباشرة مع الصين بشأن ديونها المستحقة، لكنها تلقت «ردودًا إيجابية من جميع الأطراف» وتعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي.
 

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