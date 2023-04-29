بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ريبابليك»

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر أسهم مصرف «فيرست ريبابليك» الأميركي انخفاضا جديدا في بورصة نيويورك، الجمعة، بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية وخطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.